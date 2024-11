Black Clover: Yuki Tabata svela il suo scontro preferito di Bleach

Black Clover è pronto a tornare questo mese con il prossimo capitolo del suo arco narrativo finale, e il mangaka ha recentemente condiviso il suo scontro preferito di Bleach, ossa quello tra Renji Abarai e Byakuya Kuchiki.

Il tutto è accaduto in occasione di un evento speciale organizzato da Shueisha, che ha riunito alcuni dei più grandi mangaka di Jump per giudicare lo speciale Jump Next Generation Battle Manga Award. Il mangaka della serie Black Clover, Yuki Tabata e quello di Bleach, Tite Kubo, fanno parte di questo panel e per festeggiare gli hanno chiesto loro quali fossero i loro combattimenti preferiti delle due serie. A Tabata gli hanno chiesto qual era il suo combattimento preferito in Bleach e ha risposto Renji vs Byakuya perché è pieno di “tensione, velocità e presenza travolgenti” e altro ancora.

Presente tra i capitoli 140 e 144 del manga Bleach di Tite Kubo, questo combattimento è abbastanza unilaterale. Renji ha sbloccato il suo Bankai, ma non è ancora abbastanza per colmare il divario di potere tra lui e Byakuya. Era un momento cruciale della serie in cui i fan iniziavano a vedere Renji in un modo completamente nuovo, e questa fase giunge in un arco narrativo pieno di colpi di scena. Ed è ciò che ha attratto anche Tabata. Di seguito riportiamo le sue parole:

“La battaglia di Bankai è piena di tensione travolgente, velocità e presenza! Ma non finisce qui, poiché Renji si solleva in sincronia con Ichigo in mezzo a una disperazione travolgente. Ogni mossa di Renji e Byakuya è così bella che ci si innamora di entrambi. È una battaglia che mi ha trafitto l’anima durante il mio periodo da lavoratore part-time, prima di trasferirmi a Tokyo, e non mi ha mai abbandonato“.

L’anime di Bleach avrebbe potuto sperimentare combattimenti più grandi e monumentali in futuro, ma la lotta tra Renji e Byakuya è un vero punto di svolta. L’arco narrativo della Soul Society in generale ha davvero raggiunto il suo apice per la serie, poiché Ichigo Kurosaki e i suoi amici si stavano chiaramente dirigendo verso una battaglia che era ben al di fuori della portata delle loro abilità. I fan erano consapevoli che erano sempre sul punto di perdere potenzialmente la propria vita.

Fonte – Comicbook