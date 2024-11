Bleach: Kubo adora i combattimenti mortali di Jujutsu Kaisen

Il mangaka di Bleach ha recentemente parlato della sua scena di combattimento preferita in Jujutsu Kaisen. E si scopre che è un grande fan di uno dei combattimenti più letali dell’intera serie. Bleach al momento sta conquistando gli schermi con l’ultima serie di episodi con la serie intitolata La Guerra dei Mille Anni, e Jujutsu Kaisen tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione dell’anime TV in futuro.

Kubo e Akutami sono stati recentemente scelti da Shueisha come giudici per lo speciale Jump Next Generation Battle Manga Award insieme a Kohei Horikoshi e Yuki Tabata. I mangaka hanno esaminato numerose candidature dei fan in Giappone per premiare una serie che secondo loro rappresenta la prossima generazione per la rivista Jump. E in questa occasione i mangaka hanno parlato dei loro combattimenti preferiti delle rispettive serie e Tite Kubo ha rivelato di essere un grande fan del combattimento uno contro tutti di Maki contro il clan Zenin in Jujutsu Kaisen.

Il combattimento in questione si svolge subito prima degli eventi dell’arco narrativo di Culling Game. Dopo l’incidente di Shibuya, Maki viene ferita e decide di eliminare il resto della sua famiglia per attingere alla vera portata della sua forza. Nei capitoli dal 148 al 150 del manga, Maki decide di intraprendere fondamentalmente un percorso di vendetta e inizia a fare a pezzi gli altri membri del suo clan.

Kubo elogia la scena dicendo: “Pur facendo ogni sforzo per evitare spiegazioni di formule magiche complesse, che sono generalmente considerate una caratteristica delle battaglie di Jujutsu Kaisen, la storia segue i flashback distintivi di Akutami che alternano realtà e finzione, seguiti da una successione di formule magiche facili da capire e belle sullo schermo. Il flusso che porta al combattimento con Naoya è esaltante e perfetto. Questo è ciò che significa essere nel flusso dei tratti di uno scrittore“.

Non sorprende che questo sia un combattimento importante che ha colpito il mangaka di Bleach, in quanto è uno dei più brutali di Jujutsu Kaisen. Come sottolinea giustamente Kubo, non è un combattimento che riguarda principalmente le tecniche, poiché Maki taglia nettamente tutto ciò che incontra sul suo cammino. Non è come molte altre scene viste nell’incidente di Shibuya o nel Culling Game, poiché Maki non ha tecniche maledette proprie. Invece, la sua forza bruta e la sua sete di sangue alla fine la portano a un massacro completo del resto della sua famiglia.

Fonte – Comicbook