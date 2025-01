Ram V e Anand RK firmano il ritorno di Resurrection Man

La DC sta per lanciare una nuova serie di Resurrection Man, scritta da Ram V e disegnata da Anand RK, sotto l’etichetta Black Label. Il ritorno di questo personaggio iconico dell’universo DC, in programma ad aprile 2025, promette di esplorare temi complessi legati alla vita, alla morte e alla resurrezione, elementi che sono già parte integrante del DNA del personaggio.

Intitolata Resurrection Man: Quantum Karma, questa miniserie di sei numeri in formato prestige segue le avventure di Mitch Shelley, un uomo dotato di un potere unico: ogni volta che muore, ritorna in vita con un nuovo potere.

🚨New Book! Anand RK and I with Mike Spicer and @adityab.net are bringing back a DC Cult Classic! Mitch Shelley returns as The Resurrection Man in my new book at @dcoffical.bsky.social Black Label– Resurrection Man: Quantum Karma. Details >> www.polygon.com/comics/50568… [image or embed] — Ram V (@therightram.bsky.social) 9 gennaio 2025 alle ore 17:34

Creato nel 1997 dalla coppia di autori Dan Abnett e Andy Lanning e dal disegnatore Jackson “Butch” Guice, Mitch Shelley è un uomo affetto da amnesia che scopre di non poter rimanere morto: Ogni volta che ritorna dalla morte, perde qualsiasi superpotere che aveva nella sua vita “passata” e ne acquisisce uno nuovo. Nonostante il soprannome di “Resurrection Man”, Mitch non è mai stato un vero e proprio supereroe. Era più che altro un ragazzo che vagava cercando di capire il suo enigmatico passato, aiutando i bisognosi che incontrava e schivando le pericolose forze immortali che avevano un interesse per lui. Una serie dai toni quasi più vicini alla Vertigo, pur essendo saldamente incastonata all’interno del DC Universe.

DC has announced Resurrection Man: Quantum Karma, a six-issue black label mini-series from Ram V and Anand RK. It will release in April 2,2025! “After living and dying his latest life, Shelley awakes with a new purpose to go along with his latest power: saving the universe, This… pic.twitter.com/AkgY5EFHwY — DCU Updates (@dcuworld) January 9, 2025

Al centro della trama di Resurrection Man: Quantum Karma ci sarà il concetto di “karma quantistico”, con Ram V che esplorerà come le azioni passate di Mitch influenzano le sue resurrezioni future. La serie si propone di affrontare questioni esistenziali e morali, interrogandosi su cosa significhi veramente vivere e morire.

Preview from Resurrection Man: Quantum Karma #1 art by Anand RK Jackson “Butch” Guice co-creator of the character also returns to do a “synopsis” page in each issue recapping the history of Mitch Shelley. https://t.co/NAPUGGAHH8 pic.twitter.com/t49JtDEOO6 — DCU Updates (@dcuworld) January 9, 2025

Ram V, noto per il suo lavoro su titoli come Detective Comics e New Gods, porterà il suo stile distintivo a questa nuova serie. La sua scrittura è caratterizzata da una profonda introspezione e da una narrazione avvincente, elementi che promettono di arricchire l’universo di Resurrection Man. Inoltre, il lavoro artistico di Anand RK contribuirà a dare vita a questa storia, con illustrazioni che riflettono l’atmosfera oscura e mistica del fumetto.

Butch Guice tornerà anche a disegnare una pagina interna di “sinossi” in ogni numero, che ripercorre la storia di Mitch Shelley.

Ram V said this is a story he has always wanted to tell since he first started writing for DC “It’s lingered and stayed and got its hooks into my mind, and my love and excitement for the character and story has only grown. Part of the joy of writing comics, for me, is getting to… https://t.co/NAPUGGBfwG pic.twitter.com/kOTfBuzs1j — DCU Updates (@dcuworld) January 9, 2025

Nel presentare la serie Ram V ha dichiarato:

“Questa è una storia che volevo raccontare da quando ho iniziato a scrivere per la DC. Si è soffermata, è rimasta e si è insinuata nella mia mente, e il mio amore e la mia eccitazione per il personaggio e la storia sono solo cresciuti. Parte della gioia di scrivere fumetti, per me, è quella di reinventare e reimmaginare i personaggi in un modo che parla alle mie preoccupazioni e gioie; con Resurrection Man: Quantum Karma, spero che i lettori condividano la mia eccitazione mentre Anand, [il colorista Mike Spicer] e [il letterista Aditya Bidikar] e io raccontiamo una storia di vite infinite, salvando universi e innamorandosi, che abbraccia la durata di tutta l’esistenza”.