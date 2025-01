Dandadan: l’editor di Shonen Jump parla delle aspettative dell’anime

Il manga di successo di Shonen Jump+ di Yukinobu Tatsu, Dandadan, ha debuttato sul piccolo schermo nella stagione autunnale del 2024. La storia segue gli studenti delle superiori Momo Ayase e Ken Takakura (Okarun) mentre incontrano fantasmi, alieni e mostri. Momo e Okarun fanno una scommessa per decidere se esistono i fantasmi o gli alieni. Momo, la cui nonna è una potente medium, crede fermamente nei fantasmi, mentre Okarun è interessato agli extraterrestri. I due iniziano con una scommessa solo per rendersi conto di avere entrambi ragione. A peggiorare le cose, queste creature sono più pericolose di quanto inizialmente pensassero gli adolescenti.

Questo spettacolo soprannaturale di fantascienza ha rapidamente catturato i cuori dei fan con una storia emozionante, un’animazione stellare e personaggi accattivanti. La seconda stagione è stata annunciata dopo il finale della prima stagione in quanto continuerà le avventure di Momo e Okarun. Il debutto nell’anime di Dandadan è stato un enorme successo, che ha spinto i fan a passare anche al manga. Durante la notte di Capodanno, l’editor di Shonen Jump Shihei Lin ha condiviso alcuni dei momenti salienti dell’anno su X. Non ha dimenticato di menzionare Dandadan, poiché l’anime ha persino superato le loro aspettative.

LEGGI ANCHE:



Ram V e Anand RK firmano il ritorno di Resurrection Man

L’editor condivide su X: “L’anime televisivo Dandadan, che ha iniziato ad andare in onda a ottobre dopo discussioni attente e dettagliate, ha anche raggiunto il primo posto su molti siti di streaming in tutto il mondo. Siamo anche grati per il gran numero di ristampe dei fumetti originali”.

Aggiunge inoltre nello stesso post: “Ha superato le aspettative del team di produzione e siamo molto felici che le persone in tutto il mondo lo abbiano apprezzato. La seconda stagione è programmata per andare in onda l’anno prossimo, quindi continueremo a fare del nostro meglio per garantire che tutti continuino a goderselo”.

L’anime di Dandadan ha concluso la sua prima stagione a dicembre 2024. Tuttavia, i fan non dovranno aspettare a lungo poiché la seconda stagione inizierà ad andare in onda a luglio 2025. Secondo l’editor, il manga ha visto un’impennata di popolarità dopo il debutto dell’anime. L’arte di Yukinobu Tatsu è famosa per essere intricatamente dettagliata e per dare vibrazioni alla Junji Ito. Il manga ha un tono leggermente più leggero dell’anime, ma è apprezzato allo stesso modo. Oltre a Dandadan, Shuhei Lin parla anche del film acclamato dalla critica Look Back basato sul one-shot di Tatsuki Fujimoto.

La prima stagione di Dandadan si conclude con un grande cliffhanger quando Jiji e Okarun scoprono una stanza segreta nella Casa Maledetta. Nel frattempo, Momo si mette nei guai con la famiglia Kito mentre fa il bagno nella sorgente termale. L’episodio finale imposta l’arco della Casa Maledetta, il quarto arco del manga. Tuttavia, mentre il finale ci introduce ai pericoli della Casa Maledetta e del villaggio, la vera azione inizierà nella seconda stagione.

Momo e i suoi amici sono in grossi guai perché la missione si rivela più pericolosa di quanto pensassero inizialmente. Momo e Okarun faranno tutto il possibile per aiutare Jiji a uscire dai guai. Nel frattempo, Jiji lotta contro lo spirito maligno che abita la sua casa, il che è sia fisicamente che emotivamente stressante. Supponendo che la seconda stagione avrà lo stesso numero di episodi della prima, adatterà Cursed House e Evil Eye Arc.

Fonte – Comicbook