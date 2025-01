Dragon Ball Daima: svelato il motivo per cui tutti i personaggi sono tornati bambini

Dragon Ball Daima ha sancito il ritorno della serie più amata di sempre sul piccolo schermo e lo ha fatto con una nuova storia. Questa coinvolge Goku e i Guerrieri Z, i quali sono tornati tutti bambini attraverso un desiderio espresso con le Sfere del Drago. Il produttore dietro tutto questo ha spiegato il perché di questa scelta.

Dragon Ball ha celebrato il 40° anniversario dal debutto del manga manga di Akira Toriyama sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Eli ha fatto con un anime nuovo d con una storia mai vista prima nella serie. Ma è un’esperienza molto diversa da quella che i fan si sarebbero aspettati. Daima presenta una storia originale e inedita realizzata proprio del defunto Akira Toriyama, il quale ha anche realizzato nuovi design dei personaggi. La serie inizia con il Supremo Re dei Demoni, Gomah, che esprime un desiderio con le Sfere del Drago per trasformare Goku e tutti i coinvolti durante l’arco di Majin Bu in bambini. A quanto pare, il produttore di Dragon Ball, Akio Iyoku, ha spiegato che questa mossa aveva due scopi. Il primo era di portare i fan più storici a vivere un’esperienza familiare e il secondo era di offrire qualcosa di nuovo ai fan attuali.

Come ha spiegato il produttore Akio Iyoku durante uno speciale programma radiofonico che celebrava il 40° anniversario di Dragon Ball, Daima è un buon punto di ritorno per i fan più affezionati e un Goku più piccolo sarebbe servito come ambientazione e circostanze diverse da Dragon Ball Super per i nuovi fan. Quando si è trattato di trasformare l’intero roster in bambini invece che solo Goku, il team che lavora all’anime ha pensato che sarebbe stato più divertente rendere tutti i personaggi più piccoli quando si sarebbero riuniti dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu.

Iyoku non ha detto fino a quando durerà l’anime in questione, ma allo stesso tempo ha rilasciato alcune curiose anticipazioni sul futuro di Dragon Ball Daima. Non solo ha rivelato che c’è un messaggio segreto dietro ogni titolo degli episodi, ma è probabile che ci siano già altri piani in atto per il futuro di Dragon Ball in generale. Non è chiaro se sarà un sequel di Daima o di altri progetti come Dragon Ball Super, ma il futuro della serie anime è comunque luminoso.

Daima si è preso una breve pausa all’inizio dell’anno, ma tornerà finalmente con nuovi episodi il 10 gennaio con la première dell’episodio 13. Sebbene non sia ancora stato rivelato per quanti episodi sarà trasmessa questa nuova serie, l’anime continuerà per tutto il programma invernale del 2025.

