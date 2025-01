Dragon Ball: Oda omaggia Toriyama e ridisegna la cover 42 del manga

Dragon Ball e One Piece sono probabilmente le serie shonen d’azione più famose e amate di sempre. Inoltre Toriyama e Oda erano molto uniti e anche i loro personaggi principali si sono incontrati attraverso speciali anime e altre collaborazioni speciali. Dopo la tragica scomparsa del mangaka Akira Toriyama all’inizio di quest’anno, Eiichiro Oda è stato più che disposto a condividere i suoi pensieri sul mangaka che ha ammirato per tutta la sua carriera. Con l’inizio del Dragon Ball Super Gallery Project, numerosi mangaka hanno avuto la possibilità di omaggiare uno dei più leggendari manga shonen fino ad oggi. È appropriato che Oda concluda questo progetto offrendo la sua commovente interpretazione di Son Goku.

Il progetto Dragon Ball Super Gallery è iniziato come celebrazione del 40° anniversario del manga dal suo debutto sulla rivista di Shueisha, ma ha trascorso anni a creare alcuni fantastici tributi a Goku e compagnia. Con Eiichiro Oda che ha concluso il progetto con il suo toccante tributo, ci sono ancora un bel po’ di copertine da dare un’occhiata ad alcuni dei più grandi nomi del settore degli anime. I creatori di successi come Naruto, Le bizzarre avventure di JoJo, Bleach, Chainsaw Man, Demon Slayer, Spy x Family, Black Clover e Jujutsu Kaisen erano solo una manciata di artisti coinvolti. In definitiva, sembra appropriato che il creatore di One Piece sia colui che ci rende il nostro ultimo tributo a Toriyama qui.

All’inizio di quest’anno, quando Akira Toriyama è morto, non solo gli artisti e i fan degli anime erano in lutto, ma interi paesi hanno colto l’occasione per rendere omaggio al creatore di Dragon Ball. Non era un segreto che lo stesso Oda fosse stato influenzato dalla storia di Son Goku quando si trattava di creare il suo manga e non poteva non condividere una toccante dichiarazione sulla scomparsa di Akira Toriyama.

“È troppo presto. Il buco è troppo grande. Il pensiero di non rivederti mai più mi riempie di tristezza. Ti ho ammirato così tanto fin da quando ero bambino, e ricordo persino il giorno in cui mi hai chiamato per nome per la prima volta. Lui è una delle persone che ha raccolto il testimone dall’era in cui leggere manga ti avrebbe reso stupido e ha creato un’era in cui sia gli adulti che i bambini leggono e apprezzano i manga. Ci ha mostrato il sogno che i manga possono fare cose come questa e che possiamo andare nel mondo. Me l’ha dato“.

L’omaggio di Oda continuava: “È stato come guardare un eroe spingere in avanti. L’eccitazione e l’entusiasmo che ha provato quando ha serializzato Dragon Ball sono probabilmente radicati nell’infanzia di creatori che sono attivi in ​​tutti i settori, non solo artisti manga. Quell’esistenza è un grande albero. Per gli artisti manga della mia generazione che sono stati sullo stesso palco, più mi avvicinavo alle opere di Toriyama, più mi rendevo conto che avevano una presenza maggiore. Così spaventoso. Ma sono solo felice di rivedere di nuovo l’uomo accomodante in persona. Perché amiamo Toriyama-sensei a livello del sangue. Vorrei esprimere il mio rispetto e la mia gratitudine al mondo della creatività lasciato dal Professor Toriyama, e pregare per il suo riposo in pace. Spero che il paradiso sia un mondo piacevole, proprio come lo hai immaginato.”

Fonte – Comicbook