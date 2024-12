One Piece: Eiichiro Oda omaggia Kazuki Yao nel capitolo 1134

L’ultimo capitolo dell’anno di One Piece presenta una splendida pagina doppia a colori in cui Eiichiro Oda rende omaggio all’ex doppiatore di Franky, Kazuki Yao. Interpreta il ruolo dal 2005, quando Franky ha debuttato nell’episodio 233. L’attore 65enne ha annunciato il suo ritiro quest’anno a causa di problemi di salute. Notizie sulla sua salute circolano da febbraio 2024 e questo mese l’account X ufficiale di One Piece ha annunciato che si è dimesso dal suo ruolo.

L’annuncio per un nuovo doppiatore è stato rivelato al Jump Festa 2025. L’anime è attualmente in pausa e riprenderà ad aprile 2025, continuando le avventure dei pirati di Cappello di Paglia sull’isola futuristica di Egghead. Il manga presenta attualmente l’attesissimo arco di Elbaf in cui Rufy e il suo equipaggio visitano il leggendario Regno dei Giganti. Per ringraziare Kazuki Yao per i suoi anni di lavoro come uno dei personaggi preferiti dai fan, Oda ha disegnato una colorata stesura nel capitolo 1134, dove vediamo un Franky gigante mentre tutti i pirati di Cappello di Paglia gli siedono sopra con delle pistole speciali. Il messaggio sulla copertina recita: “Siamo eterni”. Questo è anche l’ultimo capitolo del 2024 e Oda ha reso omaggio nel modo più bello.

Jump Festa è una convention annuale di manga e anime tenuta da Shueisha dove diverse serie Shonen condividono le ultime novità sui loro nuovi progetti. One Piece, essendo uno degli anime più popolari di sempre, è stato anche al centro dell’attenzione durante l’evento. Kazuki Yao ha fatto la sua ultima apparizione come doppiatore di Franky quando è salito sul palco e ha posato delle mutande rosse sul pavimento, sottolineando che si sta dimettendo dal ruolo di Franky.

Poi lascia il palco prima che Subaru Kimura, il nuovo doppiatore di Franky, salga sul palco e raccolga l’oggetto per rappresentare che sta prendendo il posto di Kazuki. Kimura è un rinomato attore, noto soprattutto per aver interpretato i ruoli di Aoi Todo in Jujutsu Kaisen, Satori Tendou in Haikyuu, Pesci in Le bizzarre avventure di Jojo e molti altri.

Fonte – Comicbook