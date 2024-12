Kazuki Yao dice addio a Franky e One Piece: chi lo sostituirà?

One Piece detiene probabilmente il fandom più grande di sempre e non fa che crescere. Attraverso il manga, i lettori hanno potuto vedere le avventure dei protagonisti, ma con la serie anime hanno potuto vedere il tutto in movimento e soprattutto sentire le voci di ciascun personaggio, con doppiatori di spessore che hanno creato una personalità.

Tuttavia la serie anime è in corso da oltre 20 anni, e prima o poi alcuni dei doppiatori più iconici potrebbero decidere di abbandonare uno dei personaggi. Ed è proprio quello che è accaduto nelle ultime ore, infatti è emerso inaspettatamente che l’iconica voce di Franky, Kazuki Yao, ha annunciato di essere pronto a lasciare presto il ruolo. Dunque tutti i fan dovranno aspettarsi un sostituto e soprattutto abituarsi a una nuova voce. Il successore di Yao sarà nominato il 22 dicembre al Red Stage del Jump Festa 2025.

Il Jump Festa, l’evento più importante dell’anno, è in arrivo e quindi ci saranno annunci e novità legati alle serie manga più importanti. In questa occasione, dunque, i fan conosceranno la nuova voce del carpentiere dei Cappelli di Paglia.

Oltre all’annuncio dello staff di One Piece, Kazuki Yao si è rivolto a tutti i fan su X per pubblicare i suoi pensieri sulla sua decisione. Considerati i decenni di lavoro che ha dedicato alla serie, la sua scelta non è stata presa alla leggera. Di seguito riportiamo il messaggio di Yao:

“È come se ci fosse una frattura tra me e il Franky ideale che avevo immaginato, quindi ho deciso di scendere temporaneamente dalla Sunny“. Yao ha detto in merito al suo addio sul suo account X tramite Oricon, “È frustrante! È straziante! Mi dispiace davvero. Ma un suuuuuper successore è stato individuato!”.

Yao non solo esprime la sua tristezza per aver lasciato il ruolo, sentendo di doversi allontanare temporaneamente, ma esprime anche gioia per chi potrebbe subentrare al suo ruolo. Con la fiducia di Yao e lo staff di One Piece che si prepara a svelare il nuovo successore al Jump Festa 2025, la Thousand Sunny sarà sicuramente in buone mani. Ciò darà ai fan abbastanza tempo per prepararsi a un futuro che si spera sia luminoso, soprattutto con l’anime live-action che dovrebbe arrivare proprio nel 2025.

Fonte – Comicbook