Kaiju No. 8: annunciato il manga spin-off al Jump Festa

L’evento Jump Festa 24 ha rivelato che il manga Kaiju No. 8, scritto e disegnato da Naoya Matsumoto, riceverà un manga spin-off. E c’è già la data ufficiale di rilascio, in quanto il manga Kaiju No. 8 lato B debutterà su Shonen Jump+ a partire dal 5 gennaio.

Il manga racconterà la storia di vari membri della Defense Force in prima linea. Kentarō Hidano, che ha già lavorato su Ziga e Super Smartphone disegnerà il manga, mentre Naoya Matsumoto e Keiji Andō sono accreditati con il lavoro originale.

Si tratta di un momento molto importante per la serie sui Kaiju, in quanto il manga principale sta per ricevere un adattamento anime, il primo, che sarà presentato ad aprile 2024 e andrà in onda su Crunchyroll, che quindi trasmetterà in streaming l’anime non appena sarà lanciato in Giappone.

L’anime verrà trasmesso in streaming anche su X/Twitter in tutto il mondo in tempo reale mentre va in onda in TV in Giappone, nello stesso momento in cui va in onda l’anime.

Matsumoto ha debuttato con Kaiju No. 8 nel 2020 sul sito Shonen Jump+ di Shueisha. Il primo volume di stampa ha fatto il suo debutto a dicembre 2020 e da allora il volume ha ricevuto molte altre stampe in quanto la domanda dei lettori era aumentata considerevolmente. Shueisha ha pubblicato l’undicesimo volume del manga il 4 dicembre.

Tutti i capitoli del manga sono rilasciati digitalmente e fisicamente. Shueisha pubblica il manga sul suo servizio MANGA Plus con il titolo Monster #8, e gli eventi ruotano attorno a Kafka Hibino, un uomo che svolge un lavoro lontano dai suoi sogni d’infanzia. Un giorno però la sua vita cambierà completamente in quanto si ritroverà coinvolto in una situazione inaspettata.

Diventa di fatti un Kaiju, e questo lo spinge a provare a realizzare il sogno di una vita. Nel settembre 2021, il manga ha superato i 4 milioni di copie in circolazione, rendendolo il manga Shonen Jump+ più veloce a raggiungere il traguardo.

La serie è stata nominata per la quattordicesima edizione del Manga Taisho Awards a gennaio 2021, ma anche per il Premio Culturale Osamu Tezuka a febbraio 2022 e per gli Eisner Awards nel 2022. Si è classificata al primo posto nel settimo “Next Manga Awards” nella categoria web manga nell’agosto 2021.

