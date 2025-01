Jujutsu Kaisen: l’epilogo speciale svela chi subentra dopo la morte di Gojo

Jujutsu Kaisen si è concluso l’anno scorso ma nonostante questo Gege Akutami ha disegnato un epilogo speciale che ha rivelato chi ha preso il controllo del clan di Satoru Gojo anni dopo la sua morte. Jujutsu Kaisen ha davvero scosso il fandom con ogni nuovo arco narrativo. A partire dall’arco dell’incidente di Shibuya, Gege Akutami ha chiarito ai fan che nessun personaggio sarebbe mai stato veramente al sicuro. Ma anche con questo messaggio di allerta, alcune di queste morti sono state comunque una sorpresa.

Il più grande di questi è senza dubbio la morte di Satoru Gojo. Il personaggio estremamente popolare ha perso la vita nel combattimento finale contro Sukuna durante lo Shinjuku Showdown. Si tratta di una morte che i fan si sono rifiutati di accettare per mesi, e speravano che sarebbe tornato nei capitoli futuri. Ma non è mai accaduto. E con il capitolo dell’epilogo di Jujutsu Kaisen pubblicato con l’ultimo volume, si scopre che Yuta Okkotsu ha preso il posto di Satoru Goho come capo ad interim del clan.

L’ultimo volume di Jujutsu Kaisen include un nuovissimo capitolo dell’epilogo che segue gli eventi della serie principale, e con esso si concentra su alcuni personaggi selezionati in momenti diversi. C’è un flashback sul passato di Sukuna, una rivisitazione di Yuji Itadori apparentemente subito dopo tutti i combattimenti svolti, e uno sguardo nel futuro. È questo salto temporale che rivela cosa è successo al Clan Gojo dopo la sua morte.

In questa scena, si spiega che Yuta è diventato il nuovo capo ad interim del clan Gojo dopo la sua morte. E Yuta ha veramente esaudito i desideri di Gojo assumendo la protezione del clan per il futuro.

Yuta riceve quindi il miglior finale anche anni dopo la fine di Jujutsu Kaisen. Sebbene avesse corso la scommessa più grande nella lotta contro Sukuna scambiando il suo cervello per usare il corpo e le tecniche di Gojo, è riuscito a riprendersi completamente e tornare al suo corpo apparentemente senza grossi problemi. Non solo sopravvive per prendere il posto di Gojo, contrassegnandolo come il suo successore come Satoru stesso aveva etichettato negli eventi di Jujutsu Kaisen 0, ma ha anche un lieto fine.

Gli stregoni raramente conducono vite felici dopo aver finito di combattere, ma Yuta continua ad avere figli e quei bambini riescono ad avere figli a loro volta.

