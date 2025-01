Jujutsu Kaisen: Akutami condivide un messaggio incoraggiante con i fan

Il manga Jujutsu Kaisen ha pubblicato i volumi 29 e 30 il 25 dicembre 2024, giungendo alla conclusione con la sconfitta di Sukuna. Dopo la fine della brutale battaglia, gli stregoni si sforzano di dare una nuova vita al loro mondo. Non era solo il sogno di una vita di Gojo, ma anche una necessità poiché gli anziani corrotti stavano facendo più male che bene. I volumi del manga includono un messaggio speciale del mangaka.

Nel volume 29, Gege Akutami condivide: “Sono arrivato fin qui senza sapere nulla sui colori“. Non è un segreto tra i fan che Gege sia leggermente daltonico. Come mangaka, deve aver lottato a causa del suo daltonismo.

Nonostante questo, Jujutsu Kaisen è una delle serie più popolari degli ultimi tempi. Ha già 100 milioni di copie in circolazione, il che è un traguardo storico. Nel volume 30, lascia un messaggio finale ai suoi fan dicendo: “Un giorno, ci incontreremo di nuovo”. Il messaggio è breve ma accenna al ritorno del mangaka con nuovi progetti in futuro.

Sebbene il mangaka non abbia confermato specificamente il suo prossimo progetto, ha lasciato intendere lungo il percorso che tornerà con un nuovo manga in futuro. Jujutsu Kaisen è la prima opera serializzata di Akutami. Data la sua enorme popolarità, i fan saranno sicuramente più interessati anche alla sua prossima serie. In una nota dell’autore nel capitolo 271 di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami ha condiviso: “Siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti per il vostro supporto!! Continuerò a fare del mio meglio con il mio lavoro futuro“.

Inoltre, ha partecipato al Jump Festa 2025, dove l’anime ha condiviso il suo primo sguardo alla stagione 3. Gege ha nuovamente anticipato il suo prossimo manga, “Ancora una volta, vorrei ringraziarvi per aver supportato Jujutsu Kaisen in questi sette anni. Spero di ricambiare tutti voi mentre mi preparo per la mia prossima sfida“. Per quanto ne sappiamo, potrebbe già stare pianificando un nuovo manga. Il manga in questione è terminato solo di recente e, insieme ai problemi di salute di Akutami, sta finalmente ottenendo una meritata pausa. Il manga è persino andato in pausa dopo il capitolo 262 da quando si è sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere l’appendice.

I volumi 29 e 30 di Jujutsu Kaisen sono disponibili sul sito Web ufficiale di Shueisha, ma verranno spediti solo in Giappone. Al momento quindi, i fan possono leggere tutti i capitoli sull’app ufficiale di Manga Plus, anche se non sono incluse le illustrazioni extra del volume e l’epilogo finale.

