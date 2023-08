Jujutsu Kaisen: Akutami non si è ispirato a Kakashi per disegnare Gojo

Jujutsu Kaisen è una delle serie shonen più amate e seguite degli ultima anni e quest’anno è tornata con la seconda stagione dell’anime prodotta da MAPPA.

Questo sarà diviso in due parte e si è già conclusa la prima, incentrata sul passato di Gojo. Adesso mancano poche settimane al debutto del secondo arco narrativo, ossia quello incentrato sull’incidente di Shibuya. Gojo e Geto hanno intrattenuto i fan negli ultimi articoli con un arco che li vedeva andare d’accordo. Ma ora tutti gli occhi stanno per rivolgersi a Gojo come lo conosciamo dalla prima stagione.

Con il presente articolo vogliamo riportare un dettaglio molto importante su come sia nato il design dello stregone e a spiegarlo è proprio il mangaka. Molti fan sono convinti del fatto che il suo aspetto sia fortemente ispirato a Kakashi di Naruto, ma si scopre che non è affatto così.

Hatake Kakashi di Naruto è considerato uno dei mentori più popolari della serie shonen scritta e disegnata da Kishimoto. E gli insegnanti di altre serie sono sempre paragonati a Kakashi, sia che provengano da My Hero Academia che da One Piece. Naturalmente, Jujutsu Kaisen è il manga maggiormente preso di mira in quanto il design di Gojo ricorda molto quello del sesto Hokage.

E Aiutami ha confessato di essersi ispirato ma non a Kakashi. Di fatto si è ispirato ad un ninja diverso. Quindi, il jonin del Team 7 non è l’ispirazione per Gojo. Il ninja che ha portato Akutami a dare vita allo stregone più forte del mondo è un altro ninja degli esami dei Chunin. Ad ammetterlo è proprio Akutami.

“Sento spesso persone dire che è bello che Gojo Satoru abbia poteri simili a quelli di Kakashi, ma tutto quello che posso dire è che non è davvero allo stesso livello di Kakashi” confessa il mangaka.

Per quanto riguarda il design del personaggio di Gojo, il mangaka si è in realtà maggiormente ispirato ad un protettore che indossa una benda sulla sua testa durante la seconda fase degli esami dei Chunin piuttosto che Kakashi. Il design del personaggio aveva impressionati molto il mangaka allora.

Akutami si riferisce ad un personaggio molto marginale, talmente tanto che Kishimoto stesso non ricordava più di averlo disegnato. Il ninja era un membro del team di analisi del Villaggio ed era piuttosto potente.

Fonte – Comicbook