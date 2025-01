Quanto durerà Dragon Ball Daima? Lo dice il produttore dell’anime

Dragon Ball Daima riprenderà più avanti questa settimana come parte del programma anime invernale 2025, e il produttore della serie a anime non sta fornendo alcuna informazione concreta su quanto durerà questa nuova serie. Quando Dragon Ball Daima è stato annunciato per la prima volta come un nuovissimo progetto per celebrare il il 40° anniversario del debutto della serie manga di Akira Toriyama, c’era un’attesa su che tipo di serie sarebbe stata. E come abbiamo visto in ogni episodio, queste aspettative sono state completamente capovolte dato che Daima continua a scuotere il mondo di Dragon Ball.

Coloro dietro la serie hanno alternato quelle aspettative e il produttore di Dragon Ball, Akio Iyoku, ha recentemente rivelato maggiori dettagli su Daima durante uno speciale programma radiofonico “All Night Nippon – Dragon Ball 40th Anniversary Special” all’inizio del nuovo anno. Nonostante sia stato abbastanza aperto su alcuni dei materiali segreti che i fan possono guardare in vista del finale dell’anime, Iyoku non ha voluto rivelare per quanto tempo durerà questo nuovo anime.

Iyoku ha detto di non poter dire quando andrà in onda l’episodio finale o per quanto tempo andrà avanti la serie. Questo non è un’anticipazione, ma un’anticipazione sul futuro dell’anime. La serie probabilmente durerà più a lungo di quanto i fan potrebbero aspettarsi, ma probabilmente si collegherà anche a progetti futuri su cui il team di Dragon Ball sta lavorando al momento. Prima ancora che Dragon Ball Daima debuttasse, Iyoku aveva rivelato che erano già nelle fasi di pianificazione per ciò che verrà dopo.

“Stiamo ancora elaborando vari piani, facendo brainstorming su molte cose e continueremo ad andare avanti. Voglio continuare a dare il massimo insieme a Nozawa-san.” affermava mesi fa il produttore. Questo potrebbe spiegare perché Iyoku non può rivelare quando finisce Daima, poiché il suo finale potrebbe portare direttamente a ciò che arriverà in futuro per il franchise. Dunque i fan di Dragon Ball probabilmente avranno una sorpresa in futuro.

Con Daima che ha concluso il suo primo ciclo di episodi lo scorso autunno, l’anime tornerà per la sua seconda metà questo inverno. Se è programmato per andare avanti per due cicli completi di episodi, potremmo vedere una stagione completa di 24-26 episodi. Ma la sensazione che accomuna i fan online è che 20 episodi siano potenziali per la serie.

Fonte – Comicbook