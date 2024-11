Dragon Ball celebra i 40 Anni con una tavola inedita di Akira Toriyama

Dragon Ball ha ufficialmente iniziato i festeggiamenti per il 40° anniversario del debutto del manga di Akira Toriyama sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Per celebrare questa importante ricorrenza, Shueisha sta mettendo in mostra opere d’arte estremamente rare, interviste e bozzetti originali del compianto creatore. Pubblicato per la prima volta il 20 novembre 1984 in Giappone, Dragon Ball è diventato uno dei franchise più iconici e longevi nella storia del manga e dell’anime, evolvendosi da un’avventura iniziale a base di cacce al tesoro a storie epiche tra multiversi, dèi e demoni.

Un tuffo nel passato con un’art rara

Shueisha sta pubblicando, su base giornaliera, contenuti esclusivi e rarissimi che permettono ai fan di esplorare il processo creativo dietro l’opera di Toriyama. Il primo pezzo è una pagina bozza del primissimo capitolo del manga, offrendo uno sguardo unico su come è iniziata l’epopea di Goku e compagni. Tuttavia, queste opere saranno visibili solo per un giorno ciascuna, rendendo l’evento ancora più esclusivo per i fan di lunga data.

Le celebrazioni del 40° anniversario

I festeggiamenti per il 40° anniversario includono eventi, nuove opere e persino l’espansione dell’universo narrativo del franchise. Tra le principali iniziative:

Dragon Ball Daima: Il nuovo anime, attualmente in onda, rappresenta l’ultimo contributo creativo di Toriyama prima della sua scomparsa. La serie introduce nuovi personaggi e un’avventura ambientata nel Regno dei Demoni, riportando i protagonisti, tra cui Goku, alle loro forme infantili. Questo richiamo all’atmosfera d’avventura delle origini ha già conquistato i fan. Mostra speciale in Giappone: Shueisha sta preparando un’esibizione dedicata al manga, che includerà reinterpretazioni delle copertine di Dragon Ball firmate da altri celebri artisti di Shonen Jump. Questo progetto, sviluppato negli ultimi anni, culminerà con la presentazione di ogni cover ridisegnata in chiave moderna. Parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s: Un nuovo pallone dedicato a Goku farà il suo debutto durante la celebre parata americana. A differenza del pallone di Super Saiyan Blue Goku visto in precedenza, questa versione celebrativa sarà probabilmente il nuovo simbolo dell’evento.

Uno sguardo al futuro

Oltre a Dragon Ball Daima, ci sono molte altre iniziative in programma per celebrare questo traguardo. Dragon Ball continua a dimostrare la sua capacità di innovare e conquistare nuove generazioni di fan, celebrando al contempo un’eredità che dura ormai da quattro decenni. Con eventi, mostre e un nuovo anime che promette di esplorare territori inesplorati, il franchise non mostra segni di rallentamento.

Fonte Comic Book