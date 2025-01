One Piece: un regista importante anticipa un nuovo film in arrivo

Megumi Ishitani, la regista dell’ultimo speciale di successo di One Piece, One Piece Fan Letter, e di alcuni degli episodi più apprezzati di sempre della serie, ha appena rivelato che vuole che il suo prossimo progetto sia un film. Dopo essersi fatta un nome durante l’arco narrativo di Wano, Ishitani ha recentemente lasciato a bocca aperta fan e critici con One Piece Fan Letter, e una nuova intervista rivela che il suo obiettivo è dirigere un film.

In una recente intervista, Megumi Ishitani, insieme allo storyboard artist di One Piece Fan Letter Keisuke Mori e allo sceneggiatore Momoka Toyoda, hanno parlato dei loro obiettivi per il futuro. Nell’intervista, Ishitani ha espresso un forte desiderio di dirigere un’opera completa, come un film, se ne avesse l’opportunità. La risposta completa di Ishitani a Newtype è la seguente: “Non penso al futuro, ma considero sempre il lavoro che sto facendo ora come l’ultimo. Tuttavia, se ci sarà ancora una possibilità, sono molto interessata a realizzare una versione teatrale. Sebbene abbia sempre pensato di partecipare al lavoro di produzione relativo alla versione teatrale, non ne ho mai avuto l’opportunità. Voglio provare a realizzare un’opera completa“.

Sebbene si sia unita di recente allo staff di One Piece presso Toei, il lavoro di Megumi Ishitani parla da sé e i fan non potrebbero essere più entusiasti nel vederla dirigere un prossimo potenziale prossimo film di One Piece. Ishitani ha fatto scalpore anche con l’episodio finale di Dragon Ball Super nel 2018, prima di essere coinvolta per l’arco narrativo di Wano nel 2021.

Il tocco di Ishitani su qualsiasi opera animata è quasi immediatamente riconoscibile con il suo uso di palette di colori sorprendenti e composizioni e prospettive non convenzionali ma incredibilmente coinvolgenti. L’attenzione di Ishitani per i più piccoli dettagli e gli storyboard meticolosamente dettagliati sono anche ben noti e rendono alcune delle sequenze animate più fluide e incantevoli, se non le più visivamente distinte.

Oltre a Fan Letter, Ishitani ha diretto finora tre episodi di One Piece, ognuno dei quali è molto apprezzato e nettamente superiore al resto della serie. Tra questi, l’episodio 957, che ha notoriamente reintrodotto i Sette Signori della Guerra in un’indimenticabile sequenza cinematografica, l’episodio 982, che ha dato vita al concerto di Onigashima dei Queen in un segmento unico e diverso da qualsiasi altra cosa mai vista in One Piece e, naturalmente, l’episodio 1015, che adatta il flashback di Yamato.

Toei al momento non ha rivelato nessun piano relativo al prossimo film di One Piece. Fortunatamente, l’ultimo rapporto finanziario di Toei rivela che lo studio ha in programma di pubblicare due nuovi film nel 2025 e uno di questi potrebbe benissimo essere il prossimo film del franchise.

Fonte – Comicbook