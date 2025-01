Dragon Ball Daima: i titoli degli episodi nascondono un un messaggio segreto

Dragon Ball Daima è tra gli anime più popolari del 2024. La serie segue Goku e i suoi amici dopo gli eventi della Saga di Majin Bu e prima di Dragon Ball Super. Re Gomah ora regna sul Reame dei Demoni dopo la morte di Darbula, il precedente Re Supremo dei Demoni. Tuttavia, ha paura dei poteri di coloro che hanno avuto un ruolo decisivo nella sconfitta di Majin Bu. Sentendosi minacciato dalla possibilità che Goku e i suoi amici possano invadere il Reame dei Demoni, Gomah viaggia sulla Terra e usa le loro Sfere del Drago per trasformarli in bambini.

A peggiorare le cose, rapisce Dende in modo che Goku e gli altri non possano più usare le Sfere del Drago. Da questo punto in poi, gli eroi devono partire per una nuova avventura nel Reame dei Demoni e recuperare le loro Sfere del Drago per annullare il desiderio di Re Gomah. L’anime è andato in pausa dopo l’uscita dell’episodio 12, che presentava la trasformazione di Vegeta in Super Saiyan 3. L’episodio 13 uscirà il 10 gennaio 2025 e sancirà la ripresa della nuova avventura di Goku e dei suoi amici. Tuttavia, mentre l’anime è in corso, il produttore esecutivo Akio Iyoku condivide un fatto interessante sui titoli degli episodi.

Il 1° gennaio 2025, il produttore esecutivo Akio Iyoku ha parlato al programma radiofonico “All Night Nippon – Dragon Ball 40th Anniversary Special” per circa 20 minuti. In questa sede, ha condiviso molte informazioni su vari argomenti correlati a Dragon Ball, incluso Daima.

Il programma radiofonico è stato trasmesso solo in Giappone, ma molti insider, come peraperayume ha condiviso una traduzione in inglese di alcuni pezzi importanti presi dal sito Web ufficiale di Radiko.

Un insider noto tra i fan di Dragon Ball, Herms98, condivide su X: “Ogni titolo degli episodi di Daima presenta una singola parola giapponese con una lettera katakana in rosso. Il produttore esecutivo Akio Iyoku accenna al fatto che questi hanno un qualche significato, ma non può ancora dire altro. Le lettere rosse finora: ボグダべジヅビガゾバデヂズ (bo gu da be ji zu bi ga zo ba de ji zu)”.

L’utente prosegue dicendo: “Non riesco a trovare alcun significato nelle lettere finora, e probabilmente diventerà chiaro solo quando sarà noto il titolo di ogni episodio. In particolare, tutte le lettere finora hanno dakuten (il “che trasforma un suono H in una B, una K in una G, ecc.)”.

L’anime ha pubblicato solo dodici episodi finora, quindi ci vorranno alcune settimane prima che il messaggio segreto dietro quei titoli venga alla luce. Durante il programma radiofonico, Iyoku dice che non può rivelare quando andrà in onda l’episodio finale o per quanto tempo continuerà l’anime. Quindi, speculare sul significato dietro il messaggio segreto è più impegnativo.

Fonte – Comicbook