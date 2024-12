Dragon Ball Daima: l’anime introduce il successore di Majin Bu

Mentre Dragon Ball Daima ha rivelato un sacco di nuovi cattivi da sconfiggere per gli Z-Fighters come Gomah, Degesu e Dr. Anisu, l’ottavo episodio dell’anime stava accennando a un nuovissimo Majin che sarebbe entrato in scena. Fortunatamente, la produzione della Toei Animation non ha perso tempo a rivelare di cosa si tratti esattamente questa nuova minaccia. La collaborazione del Dr. Anisu con la Grande Strega Mariba e le sue frequenti visite sulla Terra hanno dato i loro frutti e un nuovo cattivo è nato. Anche lui con il titolo di “Majin”, il successore di Majin Buu è arrivato e abbiamo pensato che questo sarebbe stato il momento perfetto per analizzare tutto ciò che sappiamo su “Majin Kuu”.

Nella puntata precedente, abbiamo appreso che il Dr. Anisu si era nascosto nell’ombra durante la Saga di Majin Buu, raccogliendo alcuni pezzi della potenza rosa quando era stato originariamente distrutto da Majin Vegeta. Dopo aver catturato abbastanza campioni, Anisu si è fatta strada fino alla Grande Strega Marba, una potente strega che si aggira nel Reame dei Demoni. Rivelatasi essere la vera creatrice di Majin Buu, Marba è stata più che disposta ad aiutare il dottore pazzo in un momento di difficoltà e i frutti della sua stregoneria sono stati rivelati.

Utilizzando sia il DNA di Majin Buu che vari altri ingredienti, è nato un nuovo Majin che combatterà per il dottor Anisu. Ciò che potrebbe essere la sorpresa più grande qui è che l’aspetto di Kuu che assomiglia molto a un Saibaman è in realtà intenzionale. Majin Kuu è stato creato mescolando il DNA di Majin Buu con i semi di un Saibaman e di altri demoni, con Anisu che gli ha affidato il compito di sconfiggere il primo Tamagami e reclamare una Sfera del Drago. Accettando questo compito, la fusione superpotente di Majin Buu e un Saibaman ha fatto il suo debutto nel franchise di Dragon Ball.

Sebbene non siamo stati in grado di vedere quanto sia potente Majin Kuu, dobbiamo immaginare che abbia almeno lo stesso livello di forza del suo predecessore. Se questo è il fatto, Goku e i Guerrieri Z in miniatura avranno un bel compito tra le mani nel futuro di Daima se sperano di sconfiggerlo. Anche se Goku e Vegeta non hanno avuto molti problemi con il più forte del Reame dei Demoni finora, qualcosa ci dice che Majin Kuu sarà una storia completamente diversa.

Il nuovo cattivo, Majin Kuu, sarà doppiato dal doppiatore Tomokazu Seki. L’attore ha una lunga storia nel gioco anime e potresti riconoscerlo per i suoi ruoli in grandi franchise anime tra cui Blue Exorcist, Dandadan, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e One Piece. Questa è la prima volta che Seki fa parte del franchise di Dragon Ball e in una nuova citazione, l’attore è più che felice di salire a bordo per Daima.

“Ho sempre aspirato a essere in Dragon Ball da prima di diventare doppiatore. Una volta che ho immaginato il mio sogno, ho partecipato ad alcune audizioni, ma sono finito con una storia di fallimenti. Alla fine ho superato un’audizione che mi ha fatto pensare, “Finalmente, ho ottenuto una parte! Finalmente ho superato!” Il mio personaggio è avvolto nel mistero. Spero che tutti non vedano l’ora di vedermi in azione.”

Fonte – Comicbook