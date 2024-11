Dopo oltre 40 anni di successi, Dragon Ball conferma ancora una volta il suo status di pilastro dell’intrattenimento globale. Con il suo mix di anime, manga e videogiochi, il franchise non solo ha conquistato milioni di fan, ma è diventato una macchina da soldi per Toei Animation. L’ultimo report fiscale della compagnia rivela che Dragon Ball è tornato al vertice come la proprietà intellettuale più redditizia del suo catalogo, superando persino One Piece in diverse categorie.

Un trionfo economico: i numeri di Dragon Ball nel Q2 2025

Secondo i dati del report, Dragon Ball ha registrato guadagni impressionanti durante il secondo trimestre del 2025. In particolare, il franchise ha generato ben 12,7 miliardi di yen solo in questo periodo, battendo One Piece sia nelle licenze domestiche che in quelle internazionali.

Nonostante ciò, One Piece ha mantenuto la leadership nei ricavi dei film distribuiti all’estero, dimostrando che Luffy e la sua ciurma restano una forza significativa per Toei Animation. Altri titoli come Digimon (850 milioni di yen), Sailor Moon e Slam Dunk hanno contribuito al successo della compagnia, ma i numeri di Dragon Ball sono stati nettamente superiori.

Dragon Ball Daima spinge i profitti nel terzo trimestre

Il vero boom, però, è atteso nel terzo trimestre grazie a Dragon Ball Daima. Lanciato nell’ottobre 2024, questo nuovo capitolo del franchise ha già conquistato il cuore dei fan. Dopo un debutto esplosivo in Giappone, Dragon Ball Daima è approdato rapidamente sulle piattaforme internazionali, diventando un elemento centrale del panorama anime autunnale 2024.

Streaming di successo : Sia su Crunchyroll che su Netflix, Dragon Ball Daima è rimasto stabilmente tra i Top 10 in tutte le regioni in cui è disponibile, confermando il suo enorme appeal.

: Sia su Crunchyroll che su Netflix, Dragon Ball Daima è rimasto stabilmente tra i Top 10 in tutte le regioni in cui è disponibile, confermando il suo enorme appeal. Impatto globale: Le valutazioni in Giappone sono alle stelle, mentre il pubblico internazionale ha accolto la serie con entusiasmo. Questo successo garantisce un’impennata nei guadagni per Toei Animation nel prossimo report fiscale.

Il potere eterno di Dragon Ball

Il ritorno di Dragon Ball ai vertici non è sorprendente. Il franchise, grazie alla sua eredità decennale e al suo impatto culturale, è sinonimo di successo nell’industria anime. Nuovi episodi, giochi e prodotti derivati mantengono vivo l’interesse dei fan, vecchi e nuovi, assicurando che l’universo di Goku non perda mai rilevanza.

Con Dragon Ball Daima che continua a stupire, Toei Animation ha tutte le carte in regola per chiudere il 2025 con guadagni record. Per chi non avesse ancora avuto occasione di guardare la nuova serie, Dragon Ball Daima è disponibile su Netflix e Crunchyroll, con il doppiaggio giapponese già online e sottotitoli in italiano.

Goku è tornato, e con lui il regno di Dragon Ball come sovrano incontrastato dell’universo anime.

Fonte Comic book