Boruto: il manga svela la redenzione di uno dei villain più potenti

Tra i pericoli più importanti presenti in Boruto, ci sono sicuramente gli Alberi Divini. Mentre l’Organizzazione Kara agisce ancora sotto la guida traballante di Code, è difficile discutere sul fatto che questi malvagi doppelganger siano la minaccia principale per il Villaggio della Foglia. In un sorprendente colpo di scena, l’ultimo capitolo del sequel del famoso franchise nato dalla mente di Masashi Kishimoto ha lasciato intendere che gli Alberi potrebbero non essere la forza malvagia che molti si aspettavano. Nel tentativo di abbattere Jura e le sue forze, Shikamaru e Konohamaru potrebbero aver rivelato che gli Alberi Divini hanno una via per la redenzione.

Quando gli Alberi Divini sono nati, hanno usato il materiale genetico dei buoni e dei cattivi catturati, per tornare in vita. Ninja come Bug, Moegi e Sasuke sono stati usati come punto di partenza, anche se la figura che ha aiutato a “nascere” il più forte di tutti, Jura, deve ancora essere rivelata. Dopo il loro arrivo nel Mondo Ninja, ognuno degli Alberi Divini ha scelto un bersaglio da “consumare” per raggiungere gli obiettivi finali della razza Otsutsuki. Ad esempio, Hidari sta prendendo di mira Sarada, Bug sta prendendo di mira Eida e Jura è sulle tracce di Naruto Uzumaki in persona. I loro obiettivi finali potrebbero riguardare la malevolenza, ma sembra esserci un aspetto in queste entità che i lettori non si aspettavano.

L’attuale Hokage di Konoha, Shikamaru, sta temporaneamente sostituendo Naruto Uzumaki, il quale insieme a Hinata rimane intrappolato in un limbo creato da Kawaki. Sebbene nessuno sappia dove siano i due, il Villaggio della Foglia è in buone mani con Shikamaru. Quest’ultimo è più che disposto a giocare con la mente degli Alberi Divini per raggiungere i propri obiettivi, chiedendo a Konohamaru di avvicinarsi a Matsuri. Nello spiegare perché ciò è possibile, l’Hokage afferma che il collettivo di malvagi è simile ai bambini in quanto non sono davvero malvagi, anche se i loro obiettivi finali lo sono.

Oltre a Konohamaru che stringe un’alleanza con Matsuri e il suo alleato per trovare Boruto, Jura torna a Konoha cogliendo tutti di sorpresa. Visto leggere pacificamente i materiali in una biblioteca della Foglia, il fatto che il viallain non abbia causato alcun caos dimostra che il gruppo non è determinato a seminare caos e distruzione.

