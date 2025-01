Dandadan: il finale della prima stagione delude i fan

Dandadan è rapidamente diventato una delle maggiori novità del 2024, grazie alla straordinaria animazione di Science SARU e alla storia scritta e disegnata dal mangaka Yukinobu Tatsu. Nel corso dei dodici episodi della prima stagione, i fan hanno avuto la possibilità di conoscere Momo, Okarun, Aira e Jiji e scoprire le loro vite sempre minacciata da eventi soprannaturali e extraterrestri. Mentre la prima stagione ha avuto un avvio intenso, non si può dire lo stesso sul finale di stagione di Dandadan.

Terminare con un cliffhanger è sempre una pillola amara da ingoiare per molti fan della cultura pop. E, come accaduto per tante altre serie, lo stesso è accaduto per Dandadan. Mentre i fan della serie anime non aspetteranno troppo a lungo per poter guardare i nuovi episodi con la seconda stagione incentrata su Momo e Okarun, questo non cambia che il finale della prima stagione ha scelto un momento piuttosto terribile per concludere la sua storia.

Il dodicesimo episodio si è sicuramente concluso in un momento difficile per Momo, in quanto circondata da diversi villaggi sinistri alle sorgenti termali. Ma il momento finale di Jiji e Okarun è stato strano. I lettori del manga potrebbero già sapere cosa accadrà in questa fase della storia, ma lo stesso non si può certamente dire per chi segue solo l’anime. Deve essere stata una decisione difficile sul modo e sul momento in cui terminare la prima stagione in relazione al manga, ma è abbastanza diffusa tra i fan l’opinione che questo cliffhanger sia deludente.

Come accennato in precedenza, la seconda stagione debutterà quest’estate, anche se viene da chiedersi se Dandadan avrebbe dovuto lanciare la stagione del 2024 completa di ventiquattro episodi invece che dividere il tutto in due stagioni. Il nuovo adattamento anime molto probabilmente sarebbe stato comunque un successo anche se fosse arrivato nel 2025 per intero, presentando potenzialmente una storia molto più completa ed evitando questo finale deludente. In definitiva, tuttavia, il finale di stagione è un piccolo cavillo in una prima stagione incredibile, in quanto niente potrà togliere il fatto che Momo e Okarun abbiano conquistato il mondo degli anime.

Fonte – Comicbook