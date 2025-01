Ranking of Kings: il manga ritorna ufficialmente dopo due anni

La famosa serie manga di Ranking of Kings è finalmente tornata dalla pausa con nuovi attesissimi capitoli. La serie in questione ha ottenuto costantemente successo in tutto il mondo attraverso il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo con l’adattamento anime nel 2021. Il manga scritto e disegnato da Sosuke Toka era costantemente pubblicato su servizi online come Manga Hack in Giappone dal 2017, ma l’anime ha davvero contribuito a spingere il suo riconoscimento a un livello completamente nuovo. Tuttavia al culmine della sua popolarità, il manga si era preso una pausa piuttosto lunga.

Ad aprile 2023, Ranking of Kings aveva annunciato, con i capitoli 230 e 231, una pausa piuttosto lunga. All’epoca non era stata fornita alcuna ragione legata alla pausa, né c’era una potenziale data di ritorno. Ma il 31 dicembre dell’anno scorso, Ranking of Kings è tornato ufficialmente con il capitolo 232 su Manga Hack. Questo è stato rapidamente seguito dall’uscita dei capitoli dal 233 al 236 che sono stati pubblicati ogni giorno da allora.

Ranking of Kings è una serie molto speciale. Incentrata sul principe Bojji, un giovane principe che è molto diverso dal suo potente padre gigante. Sebbene non possa parlare e sia piuttosto debole in termini di potere, Bojji è ancora un ragazzo dal cuore gentile che è disposto a difendere ciò che è giusto quando si tratta del destino del suo regno. Attraverso l’anime, i fan seguono Bojji mentre scopre cosa lo rende davvero forte e lo usa per rovesciare alcuni dei nemici più potenti che i fan abbiano mai visto in una serie fantasy come questa.

La serie anime si è rivelata un tale successo per il team di Wit Studio che è stato presto seguito da una serie spin-off speciale che metteva in risalto di più il suo mondo e i suoi personaggi. Intitolata Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage, ha debuttato nella primavera del 2023 più o meno nello stesso periodo in cui il manga è andato in pausa.

Sebbene al momento non ci siano segnali di un ritorno della serie televisiva, Ranking of Kings ha annunciato che è in lavorazione un nuovo progetto di lungometraggio. È stato anticipato che sarebbe stato un film completamente nuovo, quindi potrebbe contenere una storia originale separata dal manga. Tuttavia dall’annuncio, risalente al 2023, non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul film per quanto riguarda la storia, il minutaggio, il titolo o lo staff dietro tutto questo.

