One Piece: l’anime remake di Wit Studio eviterà la censura

The One Piece è il nuovo progetto remake dell’anime che ripercorrerà gli eventi della serie manga di Eiichiro Oda dall’inizio. E questo nuovo adattamento eviterà la censura vista nella serie anime di Toei Animation. Mentre l’anime festeggia 25 anni con oltre 1100 episodi al suo attivo, la serie anime ha adattato tanti momenti violenti e cruenti del manga cercando però di ammorbidire il contenuto. Infatti, alcuni dei lati più ruvidi delle prime saghe nel manga di Oda non sono proprio riportate fedelmente sul piccolo schermo. Ma questo cambierà con il nuovo anime.

One Piece non sarà solo un nuovo anime che adatterà il manga di Eiichiro Oda, e Wit Studio ha rivelato la sua intenzione di non cambiare molto le cose rispetto all’opera originale. Il regista Masashi Koizuka ha parlato del remake durante una presentazione speciale come parte del One Piece Day 2024, rivelando la sua intenzione di utilizzare le parti migliori del manga senza cambiarlo “così tanto” dall’originale. Questo perché considera le parti più intriganti i temi più profondi.

“I temi nel manga sono profondi. Come la guerra o l’inserimento di argomenti razziali. Permette a lettori di tutte le età di rifletterci sopra e di divertirsi allo stesso tempo. Questa è la parte più intrigante del manga secondo me“, ha affermato Koizuka. “Questo è il fascino del manga. Ma ognuno dei personaggi ha una forte storia di fondo e tutti hanno vite interessanti che hanno attraversato. Come Nami che respinge Rufy per poi chiedere il suo aiuto quando non ce la fa più. Anche se è la prima parte della storia, mi piace ancora e non voglio cambiarla così tanto rispetto al manga originale“.

Koizuka ha rivelato le sue intenzioni per il nuovo anime di One Piece dicendo che “In fondo, ho un forte desiderio di utilizzare la parte migliore del manga. Per farlo, ci sarà differenza tra un film incorporato con questi dettagli. Sta a noi come possiamo colmare le lacune tra i lavori. Questo fa parte della nostra identità in questo progetto e aggiunge un’unicità a The One Piece creato da WIT Studio. In breve, sono sicuro che le persone cresciute con One Piece di Oda-sensei potranno apprezzarlo, e così anche le persone che lo vedranno per la prima volta“.

