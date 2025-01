Weekly Shonen Jump è pronta a chiudere la prima serie del 2025

La rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha tornerà presto per il suo primo numero principale del nuovo anno e con esso concluderà una delle sue serie più longeve. Weekly Shonen Jump ha attraversato un sacco di cambiamenti nel 2024, con il lancio di nuove serie importanti come con Kagurabachi di Takeru Hokazono, e la conclusione di serie di punta come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen. Ma sembra che ci sarà già un altro finale importante per la rivista che accadrà molto presto.

La rivista di Shueisha aveva già lasciato intendere in precedenza che ciò sarebbe accaduto, dato che sembrava che la prossima serie in lista sarebbe stata Mission: Yozakura Family di Hitsuji Gondaira. La serie ha lavorato al suo arco finale per tutto il 2024 e con l’uscita del capitolo 257 la scorsa settimana, Shueisha ha annunciato che il manga raggiungerà il suo culmine con il prossimo numero. Dunque adesso c’è solo un altro capitolo prima di concludersi e Mission: Yozakura Family è prossimo alla fine.

Mission: Yozakura Family ha trascorso il 2024 lavorando alle sue battaglie finali tra la famiglia Yozakura titolare e Asa. Con gli ultimi capitoli dell’anno scorso che non solo hanno posto fine a questa lotta una volta per tutte, ma hanno anche preparato gli scenari futuri, la famiglia Yozakura è finalmente concentrata nella sua più grande missione di sempre. Taiyo e Mutsumi si erano sposati durante il salto temporale prima degli archi finali, ma non è qualcosa che i fan hanno potuto vedere durante la serie.

Il capitolo 257 di Mission: Yozakura Family ha portato la serie più vicina a questo gran finale con la cerimonia dei voti dei fiori di ciliegio. Si tratta di una cerimonia di nozze speciale che riunisce l’intera famiglia in modo che Taiyo e Mutsumi possano rinnovare ufficialmente i loro voti. Kyoichiro si era trattenuto perché lui stesso stava aspettando che Mutsumi fosse veramente felice senza il peso della famiglia Yozakura a trattenerla. E ora che lei è felice, i due sono liberi di sposarsi davvero e dare il via a una delle loro feste più grandi di sempre.

Se Mission: Yozakura Family termina tra solo uno o due capitoli, significa che Shonen Jump sta per perdere un’altra delle sue serie storiche. Gli unici rimasti nella rivista con tirature veramente lunghe sono One Piece di Eiichiro Oda e Hunter x Hunter di Yoshihiro Togashi. Le serie rimaste in piedi hanno fatto il loro debutto dagli anni 2020 in poi con Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka, Sakamoto Days di Yuto Suzuki e Me & Roboco di Shuhei Miyazaki.

Fonte – Comicbook