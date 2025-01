One Piece: il manga introduce l’eroe dei Giganti di Elbaf

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece ha rivelato un sacco di sorprese e colpi di scena per i fan. I fan hanno atteso le avventure dei Pirati di Cappello di Paglia nel Regno dei Giganti sin dall’arco narrativo di Little Garden della Saga di Alabasta. L’equipaggio una volta giunto in modo rocambolesco sull’isola di Egghead, aveva pianificato la fuga a Elbaf. Tuttavia, quando l’ammiraglio Kizaru e persino gli Astri di Saggezza erano arrivati sull’isola, la figa era diventata più impegnativa. Fortunatamente, i giganti erano arrivati giusto in tempo per garantire la loro fuga sicura.

L’equipaggio finisce in un breve guaio prima di arrivare sull’isola. Tuttavia, ora che si sono finalmente riuniti, i giganti pianificano un banchetto di benvenuto per loro. Come pirati, spesso devono intrufolarsi in qualsiasi regno. Tuttavia, Elbaf non è affiliata al Governo Mondiale e alcuni dei loro guerrieri più coraggiosi sono loro stessi pirati. Ecco perché non si preoccupano di quelle leggi e trattano i Pirati di Cappello di Paglia come se fossero uno di loro. Mentre il banchetto continua nel capitolo 1135 di One Piece, la storia introduce Jarul, l’Eroe dei Giganti che potrebbe avere un ruolo importante nell’arco narrativo di Elbaf.

Beardhill Jarul è un personaggio secondario introdotto nel capitolo 866, e insieme a Jorul, erano noti come gli Eroi dei Giganti. I due erano i capitani dei Pirati Guerrieri Giganti prima di Dory e Brogy. Hanno combattuto fianco a fianco per tre secoli prima di ritirarsi definitivamente. Circa 63 anni fa, sono andati al Villaggio di Warland per partecipare a una festa di 12 giorni prima del Festival del Solstizio d’Inverno. Tuttavia, il settimo giorno, la malattia del desiderio di Linlin prende una piega inaspettata quando ferisce mortalmente Jorul e altri giganti.

I giganti sono riusciti in qualche modo a calmarla, ma Jarul progetta di ucciderla. Si piega alla supplica di Carmel e lascia Linlin da sola a condizione che entrambi lascino Elbaf. In seguito visita le tombe di Jorul e di alcuni altri giganti. Jarul aveva 345 anni durante l’incidente. Ora, nel presente, ne ha 408 ed è ancora rispettato dai giganti. Jarul è molto più alto della media dei giganti, poiché Luffy afferma che l’anziano è come una collina che cammina. È uno dei personaggi più anziani della storia.

I giganti hanno una durata di vita più lunga degli umani, ma la storia non ha mai specificato quanto a lungo possono vivere. Jarul partecipa al banchetto dopo aver sentito che i pirati di Cappello di paglia sono lì. Tuttavia, la parte sorprendente è che ha una spada che gli trafigge la testa. Luffy è l’unico a preoccuparsi per questo, poiché gli altri non pensano che sia un grosso problema.

Fonte – Comicbook