Per Cullen Bunn e Dalibor Talajić non c'è due senza tre...

Deadpool Kills the Marvel Universe… One Last Time!

La nuova miniserie Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time, in uscita negli States ad aprile 2025, conclude la trilogia iniziata nel 2012 con Deadpool Kills the Marvel Universe, seguita da Deadpool Kills the Marvel Universe Again del 2017.

Questo nuovo capitolo segna il ritorno del celebre duo creativo composto dallo scrittore Cullen Bunn e dall’artista Dalibor Talajić, che già hanno firmato le due precedenti miniserie di successo.

In questa nuova avventura, Deadpool non si limita più a sterminare gli eroi dell’Universo Marvel, ma si lancia in un massacro attraverso un intero Multiverso di versioni malvagie dei suoi eroi preferiti. Dalla trama emerge un Deadpool più spietato che mai, pronto a confrontarsi con varianti oscure e bizzarre di personaggi iconici, come Hulk Distruttore di Mondi e Capitan America licantropo. Dalla cover del primo numero possimao scorgere poi i corpi di Punisher in versione Frankencastle, del Daredevil posseduto dalla Bestia della Mano di Shadowland, di Superior Spider-Man e di Scarlet Witch, probabilmente risalente ad House of M.

Bunn ha descritto la storia come “completamente inaspettata“, promettendo ai lettori un’esperienza “epica” che supera le precedenti iterazioni della saga:

“Oh, cavolo! È assolutamente pazzesco che il mio amico Dalibor e io siamo di nuovo all’opera con il buon vecchio Wade che massacra tutti i vostri eroi preferiti! E, per celebrare l’occasione, abbiamo ideato una storia follemente assurda per voi! Per noi è un vero e proprio toccasana, vedere tutta la buona volontà e l’allegria che questo libro ci porta! A parte gli scherzi, però. Non saremmo tornati ad una nuova storia di DEADPOOL KILLS se non avessimo potuto inventare qualcosa di completamente inaspettato. Ed è quello che avrete qui. Avrete anche quella che credo sia la storia di Deadpool più epica di tutti i tempi”.

First, Deadpool killed every hero in the Marvel Universe…and then every hero in another Marvel Universe. Now he’s back, going after the worst of the worst, a whole Multiverse of Marvel’s greatest gone bad. 🎨: Greg Land pic.twitter.com/ZMVSSaAlsY — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) December 18, 2024

Dal punto di vista artistico, Talajić torna a dare vita a questo mondo caotico con il suo stile distintivo. Ha espresso entusiasmo per il progetto, affermando che ogni volta che torna a lavorare su Deadpool è come riunirsi con un vecchio amico:

“Sembra passato un secolo da quando ho disegnato la mia prima storia di Deadpool – all’epoca non sapevo nemmeno chi fosse! Tuttavia, quando è uscito DEADPOOL KILLS THE MARVEL UNIVERSE, ha cambiato la mia vita, quindi ogni volta che ho l’opportunità di tornare a lui, è come riunirmi con un vecchio amico. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato insieme a molte storie diverse, ma Deadpool… è sempre una festa incredibile! Questa è la terza volta che Cullen immagina che Deadpool uccida l’intero Universo Marvel, e per la terza volta sono in soggezione di fronte all’immaginazione di questo ragazzo! Fidatevi di me, vi aspetta una corsa pazzesca. Sono già a metà strada e mi sto divertendo un mondo! Qualcosa che è iniziato quasi per scherzo si è trasformato in una trilogia di grandi eventi, con 15 anni di preparazione, e questo mi rende piuttosto orgoglioso!”.

Questa miniserie non è solo un’opportunità per i fan di vedere Deadpool in azione ancora una volta; è anche una celebrazione di una delle storie più iconiche e amate del personaggio. Con un mix di umorismo nero e azione sfrenata, Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time promette di essere un’avventura imperdibile per chiunque ami il Mercenario Chiacchierone e le sue folli avventure.