Jujutsu Kaisen: il manga “rompe” la maledizione dei finali shonen

Con la conclusione di My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, Weekly Shonen Jump sta entrando in una nuova era di storie che mettono in mostra i talenti dei giovani mangaka di tutto il settore. Dopo la conclusione del manga scritto e disegnato da Gege Akutami, si può affermare che si è conclusa anche una delle tradizioni più bizzarre legata proprio ai finali delle serie shonen.

Tradizionalmente, quando una popolare serie shonen giunge al termine, il mangaka spesso rilascia una raccolta di capitoli dell’epilogo per legare eventuali fili narrativi lasciati in sospeso nell’arco finale di una serie. In modo bizzarro, molti di questi epiloghi presentano il protagonista principale sfoggiate un taglio di capelli poco lusinghiero. Yuji Itadori ha fatto la sua ultima apparizione nell’epilogo di Jujutsu Kaisen, sfoggiando un taglio di capelli sorprendentemente alla moda e mantenendo intatte le vibrazioni originali di Yuji.

Altre serie di Shonen Jump, come Bleach, Naruto e My Hero Academia, hanno visto i loro protagonisti assumere acconciature orribili per la loro ultima comparsa. Altre riviste hanno sofferto una piaga simile, come i fan de L’attacco dei Giganti che hanno criticato l’acconciatura di Eren quando ha fatto la sua ultima apparizione. Sebbene si tratti di un piccolo cavillo legato al disegno e al design dei personaggi, è un luogo comune su cui si scherza piuttosto che una critica legittima del finale.

Mentre Jujutsu Kaisen è diventato uno dei franchise più redditizi nel settore degli anime e dei manga, molti fan di lunga data della serie hanno espresso la loro delusione per il gran finale, in particolare per l’epilogo. I fan hanno parlato di come il finale sia sembrato affrettato e abbia lasciato troppi fili della trama aperti all’interpretazione dei fan.

Infatti, per molti, sebbene sia stata una gradita sorpresa vedere parte dell’epilogo dal punto di vista dei nipoti di Maki e Yuta, questo non ha mostrato come apparivano questi personaggi dopo essersi ripresi da tutto ciò che avevano passato. I lettori hanno però l’opportunità di vedere Nobara riunirsi con sua madre e, naturalmente, vedere Yuji finalmente andare a quello che sembra essere un appuntamento con Yuko.

Nonostante la resistenza per la scrittura alla fine della serie, Gege Akutami ha parlato con affetto delle sue esperienze durante il Jump Festa 2025, ringraziando i fan per la loro dedizione e per aver seguito la serie nel corso degli anni. Ha continuato a elogiare l’adattamento anime in corso, affermando che il regista dell’anime, Goshozono, ha fatto un lavoro incredibile nel dare vita alla serie shonen.

