Gege Akutami, il mangaka dietro il fenomeno Jujutsu Kaisen, potrebbe avere in cantiere un nuovo progetto. Durante il Jump Festa 2025, l’autore ha lasciato intendere che, conclusa la sua prima grande opera, è pronto a intraprendere una nuova sfida. L’evento, uno dei più attesi dai fan di manga e anime, è stato il palcoscenico per grandi annunci legati alle opere di Shonen Jump, inclusi aggiornamenti sull’anime di Jujutsu Kaisen, che si prepara a entrare nella terza stagione con l’adattamento del Culling Game.

Durante il Jump Festa, è stato condiviso un visual promozionale che ritrae il protagonista Yuji Itadori, alimentando le aspettative per la terza stagione dell’anime. Questa nuova stagione promette di adattare due importanti archi narrativi del manga: Extermination e Perfect Preparation. Sebbene siano relativamente brevi, questi capitoli portano avanti la narrazione post-Shibuya Incident, affrontando le conseguenze emotive e fisiche di uno dei momenti più drammatici dell’opera.

Mentre il manga si è concluso a settembre 2024, i fan possono continuare a seguire l’anime, che mira a mantenere viva l’eredità di Jujutsu Kaisen. Tuttavia, è evidente che Akutami non ha intenzione di fermarsi e sta già guardando al futuro.

Nel corso del suo intervento, Akutami ha espresso gratitudine ai fan per il loro supporto lungo questi sette anni:

“Grazie a tutti per aver letto Jujutsu Kaisen. È grazie al vostro supporto che sono riuscito a portare a termine questa maratona.”

Ha poi elogiato il regista dell’anime, Shota Goshozono, per il suo lavoro straordinario:

“Non preoccupatevi! L’anime continuerà! Il regista Goshozono è incredibile. Ogni volta che guardo i suoi storyboard, penso: ‘Accidenti, forse Jujutsu Kaisen è davvero figo.’ Il suo talento va ben oltre i confini della serie, e non vedo l’ora che possiate vedere quanto siamo fortunati ad avere una produzione affidata a lui.”

Infine, Akutami ha concluso con un accenno al futuro:

“Ancora una volta, voglio ringraziarvi per il vostro supporto a Jujutsu Kaisen in questi sette anni. Spero di potervi ripagare mentre mi preparo per la mia prossima sfida.”