Dragon Ball Daima: svelato il design ufficiale di Vegeta Super Saiyan 3

Dragon Ball Daima ha scosso tutti i fan del franchise in modi importanti episodio dopo episodio. E la novità più importante riguarda senza dubbi la nuova trasformazione di Vegeta, ossia il tanto atteso Super Saiyan 3. Al momento la serie anime è in pausa e tornerà a gennaio con la seconda metà degli episodi. La serie ha concluso l’anno con una delle più grandi rivelazioni, dato che il Principe dei Saiyan ha sfoggiato il suo Super Saiyan 3 proprio sotto il naso di Goku durante lo scontro contro il Tamagami.

Durante questo scontro, mentre Vegeta sembrava prossimo a un’altra sconfitta cruciale contro un grande nemico, le carte in tavola si sono capovolte. Vegeta ha scatenato la sua forma in Super Saiyan 3 ottenuta segretamente, ponendo così fine alla battaglia. Ora è possibile dare un’occhiata al design ufficiale di questa trasformazione, attraverso ai fogli di progettazione dei personaggi del designer Katsuyoshi Nakatsuru.

Daima ha ripristinato le abilità di Goku e Vegeta con l’inizio del nuovo anime. Da allora, i due non solo hanno capito come muoversi nei loro corpi da bambini più piccoli da quando sono stati trasformati in bambini, ma hanno anche dovuto superare alcuni dei limiti all’interno del Reame dei Demoni. Con questa nuova serie ambientata non molto tempo dopo gli eventi dell’arco di Majin Buu, ciò significava anche che Goku e Vegeta non avrebbero avuto alcun accesso alle forme divine viste in Dragon Ball Super. Quindi Super Saiyan e le sue varianti più forti sarebbero state molto più importanti di conseguenza.

Con Goku che ha ricevuto la maggior parte dell’attenzione nei combattimenti finora, lo abbiamo visto riacquistare lentamente la sua forza al punto che era probabile che sarebbe tornato alla forma di Super Saiyan 3 prima che fosse tutto finito. Quindi è stata sicuramente una sorpresa vedere Vegeta usare questa forma per primo, dato che era qualcosa che non abbiamo mai visto usare Vegeta né nella serie originale di Dragon Ball Z né in Dragon Ball Super in seguito, dato che sembrava aver saltato questa forma per qualche motivo. Ora è stato rettificato con questo debutto.

Vegeta che usa Super Saiyan 3 è qualcosa che i fan volevano vedere sin dai primi giorni di Dragon Ball Z. Dragon Ball Daima ha apportato alcune modifiche significative alle idee che i fan avevano da molto tempo con ogni episodio, ma questo è l’esempio più forte del re del materiale che i fan che hanno saltato la serie si sono persi solo perché Goku e gli altri sono stati trasformati in bambini. È di gran lunga uno dei più grandi momenti di Vegeta nel franchise di Dragon Ball.

Ora, con questo debutto che aiuta a colmare le lacune di tempo tra l’arco di Majin Buu e la Battaglia degli Dei, i fan di Dragon Ball hanno ora una spiegazione sul perché Vegeta non abbia mai usato Super Saiyan 3 prima. Non è che l’abbia saltata a favore delle trasformazioni divine, è perché l’aveva già padroneggiata e non ne vedeva l’utilità nelle battaglie standard. È molto simile a come Goku usa la sua forma Super Saiyan 3. Non è efficiente quando si tratta di usare il Ki in cambio di quella scarica di potenza, ma in quel corpo da bambino, Vegeta non aveva altra scelta che dare il massimo.

Fonte – Comicbook