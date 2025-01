Dragon Ball Daima: Vegeta raggiunge finalmente il Super Saiyan 3

Dopo anni di attesa, i fan di Dragon Ball possono finalmente gioire: Vegeta ha sbloccato il Super Saiyan 3 in un sorprendente episodio di Dragon Ball Daima. La serie, che continua a espandere il ricco universo di Akira Toriyama, ha finalmente colmato una lacuna storica, regalando al Principe dei Saiyan una trasformazione che, fino ad ora, era stata esclusiva di Goku.

Nell’episodio 12, Vegeta dimostra di aver raggiunto questa forma iconica, una rivelazione che ha cambiato radicalmente il gioco, sia nella battaglia contro i Tamagami nel Regno dei Demoni che nell’intero panorama di Dragon Ball. Ma cosa significa questa trasformazione per il futuro della serie?

La Trasformazione del Super Saiyan 3

Per anni, i fan si sono chiesti perché Vegeta non avesse mai raggiunto il Super Saiyan 3, una trasformazione che Goku ha mostrato per la prima volta durante lo scontro con Majin Buu. Anche in Dragon Ball Super, Vegeta ha preferito concentrarsi su altre forme, come il Super Saiyan Blue o l’Ultra Ego, evitando il passaggio al Super Saiyan 3.

Tuttavia, in Dragon Ball Daima, Vegeta rompe questa barriera. Sebbene non sia mostrato esattamente come abbia appreso a dominare questa forma, è chiaro che il Saiyan ha sfruttato al massimo il tempo trascorso allenandosi dopo la sconfitta di Majin Buu. La sua versione del Super Saiyan 3 presenta un aspetto unico: a differenza dei lunghi capelli di Goku che cadono fino alla schiena, quelli di Vegeta puntano verso il cielo, aggiungendo un tocco distintivo alla trasformazione.

Vegeta in Azione: Un Momento di Pura Superiorità

La scena della battaglia in cui Vegeta utilizza il Super Saiyan 3 è una chiara dimostrazione della sua forza e della sua superiorità tattica. Con un approccio che ricorda lo stile di Vegito contro Majin Buu, Vegeta tiene le braccia incrociate per gran parte dello scontro, dimostrando un controllo assoluto sulla situazione. I Tamagami, temuti guardiani delle Sfere del Drago del Regno dei Demoni, vengono smantellati uno dopo l’altro, mostrando l’immenso potere che questa trasformazione conferisce al Principe dei Saiyan.

Vegeta e il Super Saiyan 3 nella Storia di Dragon Ball

Fino ad oggi, Vegeta non aveva mai raggiunto il Super Saiyan 3 nel canone ufficiale di Dragon Ball. Tuttavia, alcune opere non canoniche, come Dragon Ball Heroes, avevano già mostrato il personaggio in questa forma. In quelle versioni, l’aspetto di Vegeta era molto simile a quello di Goku, con i capelli lunghi fino ai piedi. Con Dragon Ball Daima, questa trasformazione diventa finalmente parte del canone ufficiale, segnando un momento storico per il personaggio.

Cosa Significa Questa Trasformazione per il Futuro?

Il debutto del Super Saiyan 3 di Vegeta in Dragon Ball Daima apre a diverse possibilità per il futuro della serie. Sebbene Dragon Ball Super non abbia ancora annunciato il ritorno dell’adattamento anime, il manga è pronto a riprendere nel 2025 con uno speciale one-shot che potrebbe introdurre nuove trame e potenzialmente far luce su come questa trasformazione si integrerà nel canone principale.

La rivelazione che Vegeta può accedere al Super Saiyan 3 solleva interrogativi intriganti. Potrebbe questa forma essere utilizzata per colmare il divario di potere con Goku? O è solo un preludio a trasformazioni ancora più straordinarie per il Principe dei Saiyan?

Con l’introduzione del Super Saiyan 3 in Dragon Ball Daima, Vegeta dimostra ancora una volta di essere un personaggio in continua evoluzione, capace di sorprendere i fan anche dopo decenni di storie. Questa trasformazione, attesa per anni, rappresenta non solo una svolta nel Regno dei Demoni ma anche un momento di rivincita simbolica per il Principe dei Saiyan.

Per i fan italiani, questo evento è una celebrazione del viaggio di Vegeta, un personaggio che ha sempre lottato per superare i propri limiti. Non resta che attendere i prossimi episodi di Dragon Ball Daima e i futuri sviluppi del manga per scoprire come questa trasformazione cambierà il destino del franchise.

