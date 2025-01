Berserk: lo Studio Fan Eclypse annuncia novità per il progetto animato The Black Swordsman

Il mondo di Berserk, l’epica saga dark fantasy di Kentaro Miura, continua ad affascinare i fan nonostante l’assenza di nuovi adattamenti ufficiali. Dopo l’ultima apparizione su schermo con Berserk: Memorial Edition nel 2022, i fan hanno deciso di colmare il vuoto con progetti animati non ufficiali. Tra questi, Berserk: The Black Swordsman dello Studio Eclypse ha attirato molta attenzione, non solo per la qualità delle animazioni, ma anche per la controversia generata dalla sua natura fan-made.

Recentemente, lo Studio Eclypse ha lasciato intendere che presto ci saranno aggiornamenti sul progetto, nonostante le difficoltà e i contrasti con i detentori ufficiali del copyright.

L’ombra del copyright: quando i fan sfidano i limiti legali

Lo scorso anno, i detentori dei diritti di Berserk, Hakusensha Inc., hanno rilasciato un comunicato ufficiale per dissociarsi dal progetto fan-made. Nel comunicato, Hakusensha dichiarava: “La produzione di un’animazione di Berserk annunciata dall’account X (Studio Eclypse) non è stata autorizzata da Kentaro Miura (Studio Gaga), detentore del copyright”. Questa dichiarazione ha portato alla cancellazione di un altro progetto fan-made (The Band of the Hawk), ma lo Studio Eclypse ha continuato a lavorare al proprio progetto, pur rimuovendo video promozionali e la loro pagina Patreon.

Lo studio ha inoltre dichiarato di non aver ricevuto alcuna lettera ufficiale di cessazione dell’attività e di essere in contatto con i detentori dei diritti per cercare un compromesso. La scelta di autofinanziare completamente i progetti futuri sembra voler evitare ulteriori problemi legali.

Nuovi sviluppi per The Black Swordsman

Durante il lancio di un trailer per un altro progetto non ufficiale (Attack on Titan: Requiem, previsto per il 15 gennaio 2025), lo Studio Eclypse ha lasciato trapelare che novità su The Black Swordsman sono in arrivo. Il progetto, ispirato alla prima fase dell’opera di Miura, si concentra sulla solitaria e brutale vendetta di Guts, prima che la trama si allarghi agli eventi della saga dei Golden Age. Lo Studio Eclypse ha dichiarato: “Prevediamo di avere ulteriori aggiornamenti sul progetto nei prossimi mesi. Attendete i nostri futuri annunci”.

Il futuro dei progetti fan-made

Nonostante le controversie, Berserk: The Black Swordsman rimane un progetto ambizioso che cerca di onorare l’eredità dell’opera originale. Tuttavia, resta da vedere come i detentori del copyright risponderanno ai prossimi sviluppi e se i fan accoglieranno questo progetto con entusiasmo o scetticismo.

Con Berserk che rimane un pilastro della cultura anime, sia ufficialmente che attraverso iniziative fan-made, il desiderio di vedere Guts e la Band of the Hawk tornare su schermo dimostra l’impatto duraturo dell’opera di Miura.

Fonte Comic Book