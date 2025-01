Dragon Ball Daima: le abilità di Neva omaggiano un personaggio chiave della Saga di Namek

Tra i tanti nuovi personaggi introdotti in Dragon Ball Daima, uno dei più interessanti è il Namecciano del Regno dei Demoni noto come Neva. Responsabile della creazione delle Sfere del Drago di questa dimensione alternativa, Neva è un personaggio avvolto nel mistero. Sebbene si sia unito di recente ai Guerrieri Z nella loro ricerca per ripristinare le loro forme adulte, le vere alleanze del Namecciano rimangono un mistero. Nel creare il Tamagami e aumentare i loro livelli di potenza, Neva rivela di avere un potere che ricorda un altro Namecciano che era una parte importante di Dragon Ball Z.

Neva è sicuramente anziano, ma nonostante questo il misterioso personaggio ha diversi assi nella manica. Nel primo episodio di Daima, Neva ha dimostrato un potere mai visto da nessun altro Namecciano, ovvero quello di far rivivere le Sfere del Drago dal loro stato di pietra e nell’episodio più recente ha dimostrato di poter fare molto di più di quanto si potesse aspettare. Rafforzando la forza dei Tamagami, Neva dimostra che potrebbe essere in grado di fare da “Guru” in termini di potenziale di sblocco.

Quando Gohan e Krillin si sono imbattuti nell’anziano Saggio di Namek durante la Saga di Freezer, non ha solo dato loro una Sfera del Drago, ma ha sbloccato il loro potenziale nascosto. Gohan e Krillin erano già formidabili, ma dopo l’aumento dei loro livelli di potenza sono diventati ulteriormente potenti. Incredibilmente, Neva non ha nemmeno avuto bisogno di mettere una mano sul Tamagami per fare lo stesso.

Durante il combattimento tra il Tamagami e Vegeta nell’ultimo episodio, il Principe Saiyan si è difeso nella sua forma Super Saiyan 2. Una volta che Neva ha segretamente aumentato il livello di potenza della sua creazione, Vegeta si è trovato a dover fare affidamento sulla sua carta vincente. In uno dei momenti più scioccanti del nuovo anime, Vegeta si è trasformato in un Super Saiyan di terzo livello.

Molti fan si chiedono chi uscirà vincitore come il “grande villain” della nuova serie anime. Con Anisu che crea Majin Du e Majin Ku, Gomah e Degetsu stanno ancora lavorando per ottenere le Sfere del Drago. Nel caso di Neva, il Namecciano potrebbe alla fine prendere la stessa strada del Re dei Demoni Piccolo, diventando una minaccia importante per Goku, dimostrando al contempo di avere un serio potere fisico che stava nascondendo al mondo.

