Dragon Ball Daima: il Super Saiyan 3 di Vegeta è diverso da quello di Goku?

Il momento che molti fan di Dragon Ball pensavano di non vedere mai è finalmente accaduto in Dragon Ball Daima. Per decenni, molti hanno creduto che Vegeta non si sarebbe mai trasformato in Super Saiyan 3, dato che è passato direttamente dal secondo livello al Super Saiyan God e Super Saiyan Blue in Dragon Ball Super. Nel suo recente combattimento contro il Tamagami, il Principe Saiyan ha rivelato di avere la capacità di accedere alla trasformazione usata per la prima volta da Goku contro Majin Bu.

Per di più, questo livello di Vegeta è diverso da quella di Goku.

Per molto tempo, che Vegeta diventasse Super Saiyan 3 sembrava un sogno irrealizzabile. Ma come spiegato da Bulma nell’ultimo episodio di Daima, Vegeta apparentemente si è allenato per raggiungere la nuova forma, facendolo da solo. Goku ha raggiunto questo livello di trasformazione durante l’allenamento nell’aldilà, sottoponendo il suo corpo a condizioni rigorose che apparentemente non sarebbero state possibili se fosse stato vivo. Come hanno potuto vedere i fan, la trasformazione in Super Saiyan 3 di Vegeta sembra un po’ diversa da quella di Goku e ironicamente richiama il concept design originale della forma.

L’originale concept art del Super Saiyan 3 è arrivata come parte del “Dragon Ball: Super History Book”. In questo libro che celebrava il 30° anniversario del franchise, Toriyama ha rivelato la sua idea originale per il Super Saiyan 3, che avrebbe comunque concesso ai Saiyan capelli più lunghi ma non si sarebbero curvato verso il basso. Con la nuova forma di Vegeta, i suoi capelli sporgono lateralmente, condividendo parecchio in comune con il design originale di Toriyama per la trasformazione.

Naturalmente, c’è una cosa importante che manca nel design originale. Akira Toriyama voleva che il Super Saiyan 3 restituisse ai Saiyan le loro code. Alla fine, questo cambiamento non è arrivato né in Z né in Daima.

Vegeta con il Super Saiyan 3 gli ha ottenuto una facile vittoria contro il Tamagami, sebbene il combattimento fisico fosse solo una parte della sfida per ottenere la Sfera del Drago del Regno dei Demoni. Presentato con una domanda di matematica difficile, il Principe Saiyan riesce a rispondere correttamente all’enigma del Tamagami, il che significa che Goku e compagnia ora hanno due Sfere del Drago a loro nome. Sfortunatamente per loro, ottenere la terza sarà un po’ complicato.

Nel dodicesimo episodio di Dragon Ball Daima, Majin Du e Majin Ku sono stati in grado di sconfiggere un Tamagami e dare ad Anisu la sua Sfera del Drago.

Fonte – Comicbook