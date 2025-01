La Repubblica annuncia la collana “Il Manga di Osamu Tezuka”

Osamu Tezuka è il più noto autore di manga della storia, tanto da meritarsi l’appellativo di Manga no Kamisama: il Dio del Manga. Tezuka ha fatto tanto non solo per il mondo dei manga, ma anche per quello degli anime, infatti uno dei tratti distintivi dell’animazione giapponese, gli “occhioni”, furono inventati proprio dal mangaka giapponese. Tezuka infatti si era basato su noti personaggi dei cartoni animati americano dell’epoca, come Betty Boop di Max Fleischer e Topolino di Walt Disney.

E per i fan italiani del Padre del manga è in arrivo una novità davvero imperdibile, in quanto La Repubblica ha annunciato una grande edizione speciale che raccoglie il meglio della sterminata produzione di Tezuka. La collana intitolata “Il Manga di Osamu Tezuka”, presenta tutte le storie con i personaggi a fumetti più popolari di sempre, come Kimba, la Principessa Zaffiro, Black Jack e Astro Boy, ma anche le opere più impegnate come I tre Adolf e La fenice. Tavole dallo stile rivoluzionario che hanno cambiato per sempre il modo di raccontare per immagini.

La collana sarà spedita tramite corriere in più invii distinti e sarà possibile acquistarla direttamente dal sito della Repubblica seguendo questo link. “Il Manga di Osamu Tezuka” sarà disponibile a 237,60€. Per quanto riguarda i tempi di spedizione, di seguito ne riportiamo il dettaglio:

1° invio: volumi 1-2 a partire dal 18-1-2025

2° invio: volumi 3-9 a partire dal 26-4-2025

3° invio: volumi 10-15 a partire dal 19-7-2025

4° invio: volumi 16-20 a partire dal 27-9-2025

5° invio: volumi 21-24 a partire dal 22-11-2025

A seguire, l’elenco del piano dell’opera in questione:

KIMBA 1 KIMBA 2 I TRE ADOLF 1 I TRE ADOLF 2 I TRE ADOLF 3 I TRE ADOLF 4 I TRE ADOLF 5 LA GRANDE AVVENTURA DI ASTRO BOY 1 LA GRANDE AVVENTURA DI ASTRO BOY 2 LA FENICE 1 LA FENICE 2 LA FENICE 3 LA PRINCIPESSA ZAFFIRO 1 LA PRINCIPESSA ZAFFIRO 2 LA PRINCIPESSA ZAFFIRO 3 AYAKO 1 AYAKO 2 AYAKO 3 BLACK JACK 1 BLACK JACK 2 MELMO KIRIHITO 1 KIRIHITO 2 KIRIHITO 3

Osamu Tezuka è una figura iconica anche per via della sua produttività. Infatti la raccolta Complete Manga Works of Tezuka Osamu, pubblicata in Giappone, comprende oltre 400 volumi e più di 80.000 pagine. Tuttavia la sua produzione completa è stimata comprendere oltre 700 storie e un totale di circa 170.000 tavole.