Dragon Ball Daima: l’anime rivela il vero motivo dell’esistenza delle Sfere

Dragon Ball Daima continua a scuotere le fondamenta del franchise con ogni nuovo episodio, e l’ultimo ha rivelato il vero motivo per cui le Sfere del Drago esistono. Daima, attraverso Goku e Kaioshin il Supremo impegnati in una nuova avventura nel Regno dei Demoni, continua a spiegare nel dettaglio quanto sia importante questo luogo.

L’ultima nuova storia supervisionata da Akira Toriyama arriva con alcune importanti rivelazioni che cambiano ciò che i fan hanno sempre saputo, tra cui le origini dei Namecciani. Questa razza infatti precedentemente proveniva effettivamente dal Regno dei Demoni, ma l’ultimo episodio ha rivelato che le loro Sfere del Drago erano state originariamente create con uno scopo molto diverso dal semplice esaudire i desideri di chiunque. Infatti originariamente erano una ricompensa per i Namecciani lavoratori.

L’episodio 11 di Dragon Ball Daima vede Goku e gli altri incontrare il misterioso Namecciano, Neva. Sebbene questo Namecciano sia stato visto nel primo episodio aiutare il Re Supremo dei Demoni Gomah a usare le Sfere del Drago della Terra per trasformare tutti in bambini, Neva ha spiegato a tutti loro che lo ha fatto per tenere a freno i desideri di Gomah.

Neva è colui che ha creato originariamente i Tamagami, e spiega che li ha creati per evitare che le Sfere del Drago fossero usate “scopi sciocchi”. In questo modo i guerrieri Tamagami avrebbero difeso le sfere rendendo molto difficile l’accesso e l’utilizzo delle sfere.

La serie si è aperta con una battuta in cui Shenron spiegava che Goku e gli altri ottengono più desideri con le Sfere del Drago della Terra per essere “regolari”, e questo ha aiutato a spiegare come funzionavano prima. E sebbene sia una battuta, è anche una regola molto concreta che i fan non conoscevano prima. Tutte queste nuove rivelazioni sulle origini delle Sfere del Drago sottolineano ulteriormente come questa avventura attraverso il Reame dei Demoni stia cambiando tutto, ed è probabile che ci saranno ancora più rivelazioni in futuro.

Fonte – Comicbook