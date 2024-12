Dragon Ball Daima: svelati i design originali di Toriyama dei nuovi Majin Bu

Dragon Ball ha introdotto i successori di Majin Bu con gli ultimi episodi di Daima, e Shueisha ha rivelato i design originali che il defunto creatore Akira Toriyama ha realizzato per Majin Ku e Majin Du. Dragon Ball Daima è stato originariamente ispirato dal 40° anniversario del franchise del manga originale Dragon Ball di Akira Toriyama che ha fatto il suo debutto con la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Sfortunatamente, mentre Toriyama stesso era morto prima che l’anime facesse il suo debutto, i fan possono ancora vedere il lavoro del creatore in azione attraverso la nuovissima storia e i personaggi introdotti con l’avventura in corso del nuovo anime.

Dragon Ball Daima ha reso omaggio al defunto Akira Toriyama con ogni episodio dell’anime trasmesso finora, ed è stato molto chiaro che Toriyama era molto coinvolto in questa nuova storia mai vista prima. Il creatore ha anche creato una serie di nuovi design dei personaggi per riempire il Reame dei Demoni, e questo include il duo appena introdotto di Majin Kuu e Duu. Per celebrare il loro recente debutto, Shueisha ha rivelato come apparivano i design originali di Akira Toriyama per loro durante il recente evento Jump Festa 2025.

L’episodio 11 di Dragon Ball Daima introduce ufficialmente il secondo dei successori di Majin Buu, Majin Duu. In precedenza era stato rivelato che Dragon Ball Daima aveva scosso le origini di Majin Buu spiegando che uno stregone di nome Marba era colui che aveva creato il mostro in primo luogo, e non Babidi come era stato precedentemente descritto. Questi scossoni alle origini di Majin Buu sono continuati anche oltre con il Dr. Arinsu che lavorava insieme a Marba per creare un nuovo Majin tutto loro. Ma questa volta stavano cercando di controllare il mostro per evitare ciò che era successo con Buu.

Il primo di questi esperimenti ha utilizzato un pezzo avanzato di Majin Buu, e Marba e Arinsu hanno compensato la differenza con altri mostri del Reame dei Demoni. L’ultimo pezzo di nuovo materiale era un seme di Saibamen, e ha creato il nuovissimo Majin Kuu. Ma sfortunatamente per Arinsu, Kuu si è rivelato una creazione molto più debole di quanto si aspettasse. Ciò ha portato alla creazione utilizzando il pezzo finale di Buu e del nuovo fratello di Kuu, Duu, rivelato nell’ultimo episodio dell’anime. Entrambi presentano somiglianze visive sia con Buu che con i Saibamen.

È chiaro guardando i design del defunto creatore di Dragon Ball Akira Toriyama per Kuu e Duu che il team dell’anime di Dragon Ball Daima li ha portati in vita alla perfezione. Ma con cattivi come questi, si pone davvero la domanda su cosa Toriyama abbia pianificato per il duo. Sebbene Kuu si sia rivelato molto più debole del guerriero Tamagami del Primo Mondo dei Demoni, ha un’intelligenza che né Duu né il Buu originale avevano a loro disposizione. Ciò costituisce un’aggiunta interessante a tutto questo.

Duu sembra essere il più forte dei due, poiché è stato visto dare una vera lotta al Tamagami, e usa molti degli strani momenti che ha fatto anche il Buu originale. Probabilmente sarà abbastanza forte da affrontare Goku e gli altri più tardi, ma i due Majin potrebbero finire per essere un nemico molto più forte da abbattere di quanto la loro natura scherzosa implichi. Questo è anche il gioco di Toriyama, poiché i fan hanno visto le battute trasformarsi in potenti guerrieri che il loro aspetto non avrebbe tradito.

