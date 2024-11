One Piece: Shueisha pubblica una nota ufficiale sulla pausa improvvisa del manga

Solo la settimana scorsa One Piece era tornato con un nuovo capitolo dopo la pausa di tre settimane. Ma improvvisamente, il fandom ha appreso che il manga si sarebbe fermato di nuovo improvvisamente. Non è certo una novità che un mangaka si prenda delle pause, ed è assolutamente umano oltre che necessario per la loro salute. E lo stesso vale per Eiichiro Oda. E in seguito alle voci di corridoio che rivelavano una nuova e improvvisa pausa di One Piece, l’editore ufficiale di One Piece, Shueisha, ha pubblicato una nota ufficiale che fa chiarezza su questa situazione.

In passato, il mangaka di One Piece ha affermato che deve costantemente tenere sotto controlla la sua pressione sanguigna. Infatti, Oda ha confermato che il suo medico gli avrebbe inviato i suoi valori della pressione sanguigna ogni giorno per assicurarsi che fosse informato sul suo stato di salute. Nonostante questo, Oda aveva anche rassicurato tutti dicendo che era qualcosa di cui non preoccuparsi. Mentre ad oggi i problemi di salute di Oda non sono noti, Shueisha ha rilasciato un comunicato ufficiale che riportiamo di seguito.

Gli editori del dipartimento editoriale di Shonen Jump, hanno confermato sia la pausa che gli attuali problemi di salute che sta affrontando Eiichiro Oda. “Grazie per aver sempre letto One Piece. A causa delle cattive condizioni di salute fisica dell’autore, One Piece si prenderà una pausa nel numero di questa settimana. Ci scusiamo profondamente con tutti i lettori che lo attendevano con ansia“.

Shueisha ha poi colto l’occasione per confermare i piani futuri di One Piece. “Sebbene One Piece sia elencato nella cartolina e nell’indice di questo numero, a causa dei programmi di stampa non siamo riusciti ad apportare la correzione in tempo. Ancora una volta, ci scusiamo profondamente. La serie dovrebbe riprendere nel prossimo numero, il numero 1 di Capodanno (in vendita dal 2 dicembre). Grazie per il vostro continuo supporto“.

Il manga attualmente si trova nella sua fase finale, i sicuramente i fan vogliono solo il meglio sia per i contenuti del manga che per la salute del mangaka. Per questo tutti sperano che non solo Oda si riprenda al più presto, ma che si prenda cura di sé per proseguire e portare a termine la sua opera senza brutte sorprese.

Fonte – Comicbook