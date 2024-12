My Hero Academia: confermata la finestra di uscita della stagione finale

My Hero Academia ha annunciato che l’ottava stagione dell’anime sarà la stagione finale, ed è stato confermato il periodo di uscita previsto per l’autunno del 2025. La settima stagione si è conclusa all’inizio di questo autunno e i fan hanno visto Izuku Midoriya e gli altri eroi continuare a lottare nelle battaglie finali. Dato che molti di questi combattimenti hanno raggiunto la loro rispettiva fine, sono rimasti solo All For One e Tomura Shigaraki come ultimi avversari, prima che questa lunga e massacrante guerra possa giungere al termine.

My Hero Academia ha precedentemente confermato che la stagione finale dell’anime sarebbe arrivata l’anno prossimo, ma durante la presentazione di TOHO Animation in occasione del Jump Festa 2025, ha confermato che la stagione finale di My Hero Academia inizierà ad andare in onda durante il programma anime dell’autunno 2025. Una data di uscita precisa non è ancora stata rivelata, ma sarà solo questione di tempo.

My Hero Academia tornerà per la stagione 8 nell’autunno del 2025 e l’anime riprenderà esattamente da dove si era interrotto. Con la serie manga originale di Kohei Horikoshi che si è conclusa sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha all’inizio di questa estate, l’anime ora ha una pista libera verso la fine. My Hero Academia con la settima stagione ha analizzato gli ultimi combattimenti contro Dabi, Toga e Spinner, con tutti che hanno raggiunto le rispettive conclusioni. Ma ci sono ancora due combattimenti importanti che devono essere risolti prima che sia tutto finito.

Quando la stagione 7 di My Hero Academia è giunta al termine, c’erano ancora due combattimenti importanti che venivano stuzzicati per la stagione finale. All Might aveva indossato un nuovissimo set di armature potenziate per affrontare All For One un’ultima volta, e mentre avevamo potuto vedere un po’ di questo combattimento in azione, c’è ancora molto da dire sul climax finale contro All For One. Lo stesso si potrebbe dire per Tomura Shigaraki, che ha davvero iniziato il suo combattimento finale contro Deku e i due si scontrano tra i rottami del campo di battaglia della U.A. Academy, che un tempo era volante.

I fan saranno curiosi di vedere il gran finale dell’anime per capire se sarà fedele o meno al manga. C’è un po’ di confusione su come l’anime potrebbe affrontare questo finale, tuttavia, poiché Kohei Horikoshi ha effettivamente aggiunto altro materiale supplementare nei mesi successivi a quel finale originale. Con l’uscita dell’ultimo volume di My Hero Academia in Giappone, c’erano oltre 30 pagine di nuovissimo materiale narrativo ambientato dopo il capitolo finale.

Questo nuovissimo materiale arricchisce quel finale originale, quindi non è chiaro dove l’anime concluderà il suo adattamento. È del tutto possibile che il team di Studio Bones darà vita a questo epilogo esteso, ma è anche possibile che onorerà il finale originale così come pubblicato in precedenza.

Fonte – Comicbook