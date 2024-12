Shueisha potrebbe cancellare due serie manga da Weekly Shonen Jump

La rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, quest’anno, ha già visto la conclusione di alcune delle serie più importanti. E sembra che la rivista potrebbe perderne altre due molto prima del previsto. Shonen Jump ha attraversato alcuni cambiamenti significativi nel corso dell’ultimo anno. Mentre si era sostenuta con alcuni pilastri di lunga data negli ultimi anni in particolare, il 2024 ha visto la fine sia di My Hero Academia di Kohei Horikoshi che di Jujutsu Kaisen di Gege Akutami. Ciò ha già spostato l’attenzione della rivista su molti degli altri franchise che non sono ancora così grandi.

Fortunatamente, il divario per ora è stabile attraverso alcune delle altre serie più storiche di Shonen Jump, come One Piece di Eiichiro Oda. Tuttavia ci sono alcuni nuovi debutti che hanno davvero iniziato a decollare nell’ultimo anno come Kagurabachi di Takeru Hokazono. Ma gli sviluppi delle ultime settimane sembrano in particolare anticipare che Shueisha sia sul punto di cancellare altre due delle sue serie di lunga data. Stiamo parlando di Mission: Yozakura Family di Hitsuji Gondaira e Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka.

Il finale di Mission: Yozakura Family è il più probabile dei due, in quanto è già stato confermato l’inizio del suo arco finale all’inizio di questa primavera. Ciò ha portato la famiglia Yozakura a uno scenario finale contro Asa e i suoi figli, e l’anno scorso ha visto tutti questi combattimenti giungere alla fine. Ci sono stati annunci da parte di Shueisha nel corso dei mesi che l’arco avrebbe persino “accelerato” la battaglia finale. Questo si è notato dalla rapidità con cui alcuni dei vari combattimenti si sono conclusi. Ma è stato un arco finale in cui i fan hanno visto la fine della battaglia finale con il capitolo più recente.

A meno che non ci sia un epilogo esteso dopo la battaglia finale come visto con My Hero Academia e Jujutsu Kaisen all’inizio di quest’anno, Mission: Yozakura Family potrebbe benissimo concludersi prima della fine del 2024. Di certo non si spingerà troppo oltre il 2025, se Gondaira continuerà a mantenere il suo ritmo settimanale insieme alle imminenti vacanze per la rivista. Ma la seconda serie è un po’ più difficile da valutare se finirà presto o meno.

È più difficile valutare se anche Undead Unluck finirà presto o meno. E i fan non sono ancora pronti a vederla giungere alla fine. Ma ciò potrebbe accadere presto poiché Undead Unluck raggiungerà il suo “Super Climax” con un capitolo esteso in arrivo nel prossimo numero di Shonen Jump. Si tratta dello stesso tipo di terminologia usata per la fine delle battaglie finali che abbiamo visto in passato con titoli come Mashle: Magic and Muscles di Hajime Komoto nel 2023.

A differenza di Mission: Yozakura Family, tuttavia, Undead Unluck non ha annunciato che si trova nell’arco finale del manga, quindi questo “Super Climax” è davvero una sorpresa. Ma allo stesso tempo, gli eventi degli attuali capitoli sembrano indicare una conclusione imminente.

Fonte – Comicbook