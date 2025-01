One Piece: annunciato il nuovo doppiatore di Franky al Jump Festa

Dopo aver doppiato per oltre due decenni personaggi amati di One Piece come Franky, Bon Clay e Jango, Kazuki Yao ha annunciato all’inizio di questo mese che avrebbe lasciato la Sunny e il suo ruolo di cyborg carpentiere della Ciurma di Cappello di Paglia, con grande costernazione dei fan. Detto questo, il Jump Festa ha finalmente dato a Kazuki Yao l’epico addio che merita, rivelando anche il nuovo doppiatore di Franky.

Secondo l’annuncio di Jump Festa 2025, Subaru Kimura prenderà il posto di Kazuki Yao nei panni di Franky in One Piece. I fan potranno sentire Subaru Kimura doppiare Franky una volta che l’arco di Egghead di One Piece riprenderà ad aprile 2025. Subaru Kimura ha anche doppiato Aoi Todo in Jujutsu Kaisen, Satori Tendo in Haikyuu e il giovane Buggy in One Piece.

Dall’apparizione come Jango già nell’episodio 9, allo stupore dei fan e persino di Oda con il suo debutto come Bon Clay nell’episodio 78, Kazuki Yao ha doppiato personaggi memorabili in One Piece dal 2001 prima di assumere il ruolo a tempo pieno di Franky nel 2005.

Negli ultimi due decenni, la voce di Yao è diventata quasi sinonimo del personaggio, lasciando a Subaru Kimura delle grandi gatte da pelare come suo successore, soprattutto perché si dice che Oda abbia creato il personaggio di Franky pensando alla voce di Yao.

Detto questo, Subaru Kimura sembra essere molto entusiasta di accettare il ruolo e probabilmente darà il massimo nella sua interpretazione. Bisogna ancora vedere se Subaru Kimura riuscirà a ricreare i manierismi di Franky con lo stesso fascino di Yao, anche se il palco del Jump Festa ha incluso un momento in cui Yao ha insegnato a Subaru come assumere la posa e come dire la frase caratteristica di Franky. Tuttavia, il ruolo di Franky negli anime è stato finalmente ricoperto e, molto probabilmente, il cambiamento crescerà presto tra i fan prima che se ne accorgano.

Fonte – Comicbook