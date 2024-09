One Piece: chi è il padre di Franky?

One Piece è uno dei manga shonen più importanti e iconici della storia di Shueisha e nonostante sia in corso da oltre 20 anni, riesce ancora a sorprendere i fan. Il mangaka della serie Eiichiro Oda ha lasciato costantemente i lettori senza parole. Dalle morti alle identità segrete, One Piece è sinonimo di imprevedibilità. Adesso un nuovo aggiornamento della serie ha puntato i riflettori su Franky, in quanto pare si sia scoperto chi sia il padre del carpentiere dei Cappelli di Paglia.

E questo potrebbe essere davvero sorprendente. Se l’ultimo set di carte vivre è corretto, allora One Piece ha ingannato tutti. Il padre di Franky sembra essere Queen, quindi significa che la coppia si è riunita silenziosamente durante la saga di Wano senza che i fan lo sapessero.

A dare dimostrazione della relazione padre-figlio di Queen e di Franky, è un nuovo set di carte personaggio rilasciato questa settimana in Giappone. Queen ha ricevuto la sua carta vivre, e analizzandola i fan hanno conosciuto la cronologia sulla storia del pirata. Si scopre che Queen aveva un figlio 36 anni fa e che lo abbandonò dopo circa 10 anni per unirsi a Kaido in mare.

Naturalmente, questa cronologia suonerà familiare ai fan. Franky ha 36 anni e a 10 è stato abbandonato. Crescendo, la sua personalità audace si sviluppava, così come il suo amore per tutto ciò che è meccanico. Sia Queen che Franky condividono l’amore per la tecnologia, come abbiamo visto più e più volte. Dalle loro corporature imponenti alle loro personalità eccentriche, i due personaggi hanno molto in comune e i fan di One Piece stanno trovando più paragoni tra i due.

Come si può notare nel volume 39 di One Piece, Franky flettendo le braccia per mettere in risalto i bicipiti. Mentre nel volume 93, Queen assume la stessa posa del carpentiere-cyborg. I fan di One Piece hanno anche scoperto che Franky e Queen condividono lo stesso gruppo sanguigno, il che alimenta il sospetto alla luce di questa nuova teoria. Quindi, escludendo lo stato di cyborg dei due personaggi, c’è molto che li accomuna.

Durante la saga di Wano, Queen ha avuto una grande scontro contro Sanji, ma il suo combattimento ha ricordato a molti Franky. All’epoca era una barzelletta dire che Queen era simile a Franky, ma ora quell’idea è tutt’altro che assurda. Grazie a questo ultimo aggiornamento, le prove che collegano Franky a Queen sono quasi schiaccianti, quindi ci sono ottime probabilità che i due siano padre e figlio.

Fonte – Comicbook