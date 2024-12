Sakamoto Days: trailer finale dell’anime svelato al Jump Festa

Sakamoto Days farà il suo attesissimo debutto a gennaio 2025, e manca davvero poco. Per questo l’anime ha rivelato ai fan un ultimo trailer su cosa aspettarsi dalla prima stagione anime. Sakamoto Days di Yuto Suzuki è la prossima grande serie della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a fare il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo. Infatti sta guidando il gruppo di tutti i nuovi successi che arriveranno nei prossimi mesi.

Sakamoto Days ha tutte le carte in regola per diventare un grande manga trasformato in una leggendaria serie anime, e a breve avrà modo di dimostrarlo dato che l’anime uscirà a gennaio. Questa serie d’azione è una delle grandi esclusive che Netflix ha bloccato per il 2025, e sta già pianificando una serie di due stagioni prima ancora che esca. Ora attraverso il nuovissimo trailer di Sakamoto Days, è possibile le ultime novità.

Si tratta di uno dei principali franchise ad aver rivelato informazioni durante il Jump Festa 2025 questo fine settimana. Con l’ultimo trailer si scopre che Days la ending della serie si intitola “Normal” ed è interpretata da Conton Candy. Le nuove aggiunte al cast del doppiaggio includono i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Hiroki Yasumoto come Hyo,

Hochu Otsuka come Takamura

Daisuke Namikawa come X

Ricordiamo che l’opening intitolata “RUN ​SAKAMOTO ​RUN” sarà eseguita da Vaundy, e l’anime sarà diretto da Masaki Watanabe per TMS Entertainment con Taku Kishimoto che supervisiona le sceneggiature. Yo Moriyama che si occupa dei character design. Non passerà molto tempo prima di vedere Sakamoto Days all’opera e prima che diventi un fenomeno globale tra i fan da ogni parte del mondo.

L’adattamento anime del manga di Yuto Suzuki debutterà ufficialmente l’11 gennaio come parte del prossimo programma invernale 2025. La serie ha già confermato che sarà divisa in due stagioni. Infatti il primo ciclo di episodi andrà in onda in inverno, e poi sarà seguito dalla seconda stagione dell’anime (o stagione 1B) che inizierà più avanti a luglio come parte del programma anime estivo 2025.

La serie manga di Yuto Suzuki è basata su un assassino, ma la sua azione è tutt’altro che radicata. I personaggi sono spesso visti piegare le leggi della fisica a ogni singolo combattimento e Taro Sakamoto sembra indebolito perché si è ritirato da tutto ciò. Ma come scoprono i fan non ci sono segni di rallentamento per un assassino che è pronto ad agire in ogni momento. Ed è per questo che questa serie probabilmente decollerà davvero con i fan quando la prima stagione debutterà nel corso del prossimo anno.

Fonte – Comicbook