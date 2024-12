Dragon Ball Super: annunciato il ritorno del manga con una nuova storia

Dragon Ball Super ha annunciato che tornerà con una storia completamente nuova, e i fan possono già dare la prima occhiata a cosa succederà dopo. Il manga di Super è andato in pausa dopo la scomparsa di Akira Toriyama l’anno scorso. La pausa aveva portato i fan a pensare che il manga disegnato da Toyotaro sarebbe rimasto fuori dai riflettori molto più a lungo del previsto, ma non sarà così. Non passerà molto tempo prima che il manga di Super ritorni.

Come uno dei principali annunci di Shueisha durante il weekend del Jump Festa 2025, Dragon Ball Super ha annunciato che tornerà dalla pausa a partire dal prossimo febbraio. Tornerà con un nuovissimo one-shot in uscita quel mese, ma al momento non è chiaro se questa sarà la prima di un ritorno molto più ampio per la serie manga. Ma per ora, Shueisha ha rivelato il primo sguardo circa cosa aspettarsi dal grande ritorno del manga di Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super tornerà con una nuova storia one-shot il 20 febbraio in Giappone e sarà poi disponibile sul servizio MangaPlus di Shueisha, proprio come le precedenti uscite del manga. I primi dettagli di questa storia anticipano un ritorno su Trunks e Goten, proprio come l’arco originale esteso di Super Hero nel manga prima della sua pausa. Dragon Ball Super: Super Hero è stato l’arco finale del manga prima della scomparsa di Toriyama, quindi al momento è difficile valutare se il defunto mangaka avesse avuto o meno un’influenza anche su questa storia.

La nuova immagine mostra anche un nuovo sguardo a colori all’eroe della serie, Clean God, che aveva inizialmente ispirato i supereroi di Trunks e Goten visti nel manga. Questo lascia molto spazio da esplorare mentre Goku, Vegeta e Gohan sono attualmente sul pianeta di Beerus ad allenarsi con Broly. Goten e Trunks dovranno proteggere la Terra mentre tutti i suoi combattenti più grandi sono attualmente fuori dal pianeta, quindi c’è curiosità su cosa potrebbe coprire questo nuovo one-shot quando uscirà.

Dragon Ball Super deve ancora annunciare se tornerà a pieno regime con un nuovo arco narrativo dopo questo one-shot l’anno prossimo, ma è un grande passo nella giusta direzione. Dragon Ball Daima sarà probabilmente concluso a quel punto e continua a connettersi con Dragon Ball Super in alcuni modi sorprendenti. Se continua così, allora c’è la possibilità che il finale di Daima possa portare direttamente al ritorno totale del manga di Super per qualsiasi arco narrativo successivo. Soprattutto se i personaggi di Dragon Ball Daima saranno quindi disponibili per l’uso nella storia.

Dragon Ball Super ha alcuni assi nella manica, dato che Black Freezer è attualmente ancora il guerriero più forte dell’universo. Dopo la fine dell’arco narrativo dei supereroi, Freezer ora è il più forte di tutti, e Goku e Vegeta stanno ancora facendo del loro meglio per allenarsi per competere con questo potente avversario.

Fonte – Comicbook