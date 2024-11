Dragon Ball festeggia i suoi 40 anni con un’illustrazione inedita di Toriyama

Il manga di Dragon Ball sta ufficialmente festeggiando il suo 40° anniversario dal suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e Shueisha ha dato il via ai festeggiamenti con alcune illustrazioni estremamente rare del defunto mangaka. Dragon Ball è apparso per la prima volta sulle pagine della rivista il 20 novembre 1984 in Giappone e da allora è diventato uno dei più grandi franchise shonen nella storia editoriale di Shueisha.

Nato originariamente come un’avventura con un ragazzino con una coda di scimmia che fa squadra con un giovane scienziato alla ricerca di sfere magiche che esaudiscono i desideri, il franchise è da allora esploso con avventure spaziali, multiversi, divinità e demoni e altro ancora.

Per celebrare l’inizio della celebrazione del 40° anniversario di Dragon Ball, Shueisha condividerà ogni giorno alcuni disegni, interviste, design estremamente rari e altro ancora del defunto mangaka. Ogni opera e illustrazione sarà disponibile per la visione solo per un giorno e la prima di oggi è la bozza della prima pagina del manga in assoluto.

Dragon Ball sta davvero dando il massimo per questo anniversario importante con il nuovo progetto anime che racconta una storia mai vista prima nell’anime o nel manga. Si tratta di Daima che sta ora trasmettendo nuovi episodi come parte del programma anime dell’autunno 2024. Questi presentano la storia finale e nuovi personaggi disegnati dallo stesso Akira Toriyama prima della sua scomparsa. Come i fan hanno visto nei primi due episodi della nuova serie, ci saranno alcuni grandi sconvolgimenti per il franchise.

Dragon Ball Daima ha trasformato Goku e i suoi amici di nuovo in bambini a seguito di un nuovo desiderio che ha portato Goku in una nuova avventura nel Regno dei Demoni. Questa è la prima volta nella serie che il Reame viene esplorato in modo significativo, e ha davvero fatto leva sulla sensazione nostalgica di avventura che il manga originale aveva quando iniziò per la prima volta 40 lunghi anni fa.

Oltre a Daima, Shueisha ospiterà una mostra speciale per la serie in Giappone. Questa mostra ha visto il coinvolgimento di tanti altri mangaka importanti che hanno potuto ridisegnare le cover dei volumi di Dragon Ball nel loro stile. Queste cover sono state lentamente svelate nel corso degli ultimi anni e saranno tutte visibili nel corso di questa mostra.

