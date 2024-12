Il 2024 è stato un anno straordinario per l’industria degli anime, caratterizzato da produzioni di altissima qualità e, soprattutto, da opening che hanno catturato l’immaginazione del pubblico globale. Tra le tante opere che hanno arricchito il panorama anime di quest’anno, una band si è distinta più di tutte per la sua capacità di creare opening memorabili: Creepy Nuts. Il duo musicale giapponese ha consolidato la propria posizione come uno dei nomi più importanti dell’anno, stabilendo nuovi record e conquistando il cuore degli spettatori con la loro musica.

L’ascesa di Creepy Nuts e il successo di “Bling-Bang-Bang-Born”

Creepy Nuts non è un nome nuovo per gli appassionati di anime. Già dal 2018, il duo aveva iniziato a farsi notare grazie al brano “Gohotekitobikatanosusume,” utilizzato come ending theme per Ninja Slayer From Animation. Tuttavia, è stato con Call of the Night che Creepy Nuts ha veramente catturato l’attenzione, componendo sia la opening che la ending della serie.

Il 2024, però, è stato l’anno in cui Creepy Nuts ha raggiunto nuove vette. Il brano “Bling-Bang-Bang-Born,” opening della seconda stagione di Mashle: Magic and Muscles, ha subito catturato l’attenzione, diventando un fenomeno globale. Il video della opening senza crediti ha totalizzato 10 milioni di visualizzazioni su YouTube nelle prime due settimane, e il brano ha persino lanciato un trend di danza su TikTok. La canzone ha dominato le classifiche musicali giapponesi e internazionali, diventando uno degli esempi più lampanti di come la musica anime possa raggiungere il mainstream.

Un successo riconosciuto: la tripla corona di Oricon

Il 20 dicembre, Oricon ha premiato Creepy Nuts con una tripla corona, assegnandoli il primo posto nelle categorie “digital single (single song),” “streaming” e “combined singles.” Questo risultato non è solo un riconoscimento per il duo, ma anche una testimonianza dell’impatto che la loro musica ha avuto nel 2024. Creepy Nuts ha espresso gratitudine per il successo straordinario, dichiarando:

“Siamo davvero grati che così tante persone abbiano ascoltato la nostra musica! Grazie di cuore. Continueremo a impegnarci al massimo, quindi per favore continuate a sostenerci!”

Questa dichiarazione riflette l’umiltà e la passione del duo, che si è guadagnato un posto d’onore nella storia della musica anime grazie alla loro capacità di mescolare liriche accattivanti e ritmi moderni.

“Bling-Bang-Bang-Born” e l’impatto mainstream dell’anime

Il successo di Mashle Season 2 e della sua opening non si limita al Giappone. “Bling-Bang-Bang-Born” ha scalato le classifiche di Apple Music e Spotify in dieci paesi, raggiungendo la top 10 delle classifiche hip-hop internazionali. Con oltre 579 milioni di stream globali, il brano ha superato ogni aspettativa, dimostrando come l’industria degli anime stia diventando una forza culturale globale.

Anime e musica sono da tempo un connubio perfetto per catturare il pubblico, ma il successo di Creepy Nuts e della opening di Mashle segnala un punto di svolta. Non solo la musica degli anime è ormai accettata nel mainstream, ma ha anche il potenziale di ridefinire le tendenze musicali a livello globale.

Con il successo di Creepy Nuts nel 2024, è chiaro che l’industria degli anime sta raggiungendo nuove vette. Bling-Bang-Bang-Born non è solo una delle migliori opening dell’anno, ma anche un simbolo del crescente impatto globale dell’animazione giapponese. Mentre il 2025 si avvicina, sarà interessante vedere come Creepy Nuts e altri artisti continueranno a ridefinire ciò che significa creare musica per gli anime. Una cosa è certa: l’anime è qui per restare, e la sua influenza culturale non farà che crescere.

