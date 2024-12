Oshi no Ko: il manga raggiunge uno storico traguardo di vendite

Il manga di Oshi no Ko si è sorprendente concluso quest’anno, nonostante i fan fossero consapevoli del fatto che si trovava nel suo arco narrativo finale. Tuttavia il manga continua ad avere ottimi risultati di vendita dopo la sua conclusione. Con l’uscita dell’ultimo volume del manga in Giappone, la serie ha superato un enorme traguardo di vendite. Oricon conferma che Oshi no Ko aveva 20 milioni di copie in circolazione a novembre 2024, una cifra di vendite impressionante per una serie manga non correlata all’azione. Con il volume 16 che ha appena raggiunto i negozi giapponesi e gli ultimi volumi ancora da lanciare nei paesi di tutto il mondo, la serie è pronta a vendere ancora più copie.

Queste vendite sono impressionanti, se si pensa alla tematica del manga. Anche se i manga sulle pop idol sono tanti, Oshi no Ko si distingue per la sua brutale onestà nell’industria dell’intrattenimento. Fin da subito, la serie cattura l’attenzione del lettori, tenendoli coinvolti in una trama che copre il lato oscuro delle pop idol e della recitazione. Il successo della serie si basa sul tenere i lettori sulle spine. Quello che era iniziato come un manga pop idol standard si è rapidamente trasformato in una storia su una mamma single di due fan reincarnati, per poi tornare a essere una storia di vendetta con due gemelli che irrompono in una pericolosa industria dell’intrattenimento. Sebbene la serie rimanesse apparentemente incentrata su pop idol e intrattenimento, aveva anche una trama di mistero e omicidio che catturava i lettori capitolo dopo capitolo.

La serie si è conclusa con una nota prevedibilmente agrodolce in cui non tutti i personaggi sono riusciti a uscirne vivi. La serie non si tira mai indietro di fronte alle difficoltà intrinseche nell’entrare nell’industria dell’intrattenimento, che includono il rifiuto, la gestione degli stalker e la pressione mostruosa che le ragazze affrontano quando diventano pop star. Tuttavia, la serie ha un barlume di speranza alla fine, mostrando il legame e l’amicizia che cresce tra le persone che cercano di entrare nel settore.

Gli ultimi capitoli si sono concentrati di più sulle protagoniste, le gemelle Aqua e Ruby. Fortunatamente, Oshi no Ko avrà alcuni spin-off e collaborazioni per dare ai fan un assaggio del mondo e di altri personaggi. Oshi no Ko sta collaborando con la rivista di moda giapponese SPUR per far apparire il personaggio mascotte del manga, Ai Hoshino, sulla copertina di febbraio 2025. La copertina di SPUR reimmagina Ai come se avesse una vita più felice di quella mostrata nel manga. Ci sarà anche un titolo spin-off di light novel incentrato sui personaggi Kana Arima e Akane Kurokawa dopo gli eventi del manga principale.

Fonte – Comicbook