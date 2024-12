Dandadan: svelata la prima anticipazione dell’episodio finale

Dandadan ha sicuramente conquistato il mondo da quando ha debuttato sul piccolo schermo all’inizio di questo autunno. Ma ora si sta preparando e la serie anime ha condiviso la prima anticipazione dell’episodio finale. Il manga Dandadan di Yukinobu Tatsu potrebbe non aver raggiunto un enorme e immediato successo sull’app Jump+ di Shueisha, ma le cose sono davvero cambiate da quando ha debuttato la prima stagione anime. Questa purtroppo si concluderà dopo un singolo ciclo di episodi entusiasmanti.

L’episodio 12 di Dandadan concluderà la stagione di debutto della serie anime il 19 dicembre in Giappone. Probabilmente il tutto si concluderà con un colpo di scena considerando che sta introducendo un nuovo arco narrativo dopo il debutto di Jin Enjoji (o “Jiji”) nel penultimo episodio della stagione. Quindi ci sono diverse domande su cosa aspettarsi da questo finale. Il primo indizio lo rivela l’anteprima dell’episodio 12 di Dandadan, visibile in cima al presente articolo.

L’episodio 12 sarà disponibile in streaming sia su Netflix che su Crunchyroll. L’arrivo di Jiji nell’anime ha introdotto alcune nuove sfide nella dinamica mutevole di Momo Ayase e Okarun. I due sono senza dubbio diventati più amici con potenziali interessi romantici dopo ciascuna delle loro feroci battaglie. E Jiji sta scuotendo la sicurezza di Okarun poiché non solo conosceva Momo quando erano bambini, ma cerca anche di metterlo in disparte.

Inizieremo a vedere di più su Jiji con questo episodio finale, e l’anteprima rivela che questo inizia con una visita a uno stabilimento balneare maledetto. Come molte delle avventure viste finora, le probabilità che Momo, Okarun e Jiji vengano gettati in feroci battaglie sono altissime. Non si sa ancora quanto vedremo di quella lotta in particolare, ma è molto probabile che il finale di stagione lasci i fan con un enorme cliffhanger seguito da un potenziale annuncio della seconda stagione.

Anche se al momento non ci sono rumor su una seconda stagione, è molto probabile che continui. Infatti parliamo di uno degli adattamenti anime più apprezzati del 2024.

