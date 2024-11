Dandadan: l’anime adatta una delle scene più controverse del manga

Dandadan quest’anno ha conquistato il mondo intero con la prima stagione dell’adattamento anime che ha dimostrato di essere divertente ma anche straziante. In particolare l’anime non ha evitato scene provocatorie sin dalla sua esplosiva première, in cui vediamo Okarun e Momo rispettivamente posseduti e rapiti.

Nonostante i momenti particolarmente sconvolgenti della première, l’episodio 9 di Dandadan ha regalato ai fan un insolito raduno di antagonisti. Grazie all’aiuto del loro nuovo alleato, Aira, il gruppo è riuscito a sopravvivere all’ultima minaccia per un altro giorno, ma non prima di un umiliante passo falso che ha aggirato la censura.

Come molti fan avrebbero intuito, il momento del capitolo 25 di Dandadan mostra Okarun nudo in una posizione compromettente sopra Momo, in mutande. È innegabilmente suggestivo, poiché si rendono conto presto di essere circondati ancora una volta da studenti al di fuori della dimensione Empty Space. Questo momento di Dandadan, molto simile all’episodio 1, è un esempio perfetto della fedeltà di Science SARU al materiale originale, evitando la censura.

Mentre i fan discutevano di questo momento settimane prima dell’episodio 9, ciò ha portato a ricordare quanto audace sia stata la serie sia come anime che come manga shonen. La serie ha rappresentato scene di tentata violenza sessuale, esplorato argomenti oscuri come le origini di Turbo Granny e un sacco di allusioni varie. Persino l’episodio più tragico di Dandadan finora ha sbalordito gli spettatori con una versione modificata per migliorare il momento.

L’adattamento anime del manga ha raggiunto un successo così incredibile da posizionarsi come il miglior anime della stagione autunnale 2024. Ma la scena sorprendentemente non censurata, per quanto insipida in termini di contenuto tecnicamente esplicito, innesca una discussione su come la censura abbia influenzato Dandadan altrove.

Come precedentemente osservato dai fan, Dandadan non è riuscito a sfuggire alla censura in altre regioni, con gli spettatori della Cina che hanno notato un pesante censura nell’episodio 3. Non contenta di censurare gli abiti di Turbo Granny, la versione cinese di Dandadan ha persino preso strade prevedibili come la sostituzione delle sigarette con lecca-lecca.

Ma nel caso dell’episodio 9, in un momento che trasmette il genuino sollievo di Okarun e Momo unito all’umorismo di Yukinobu Tatsu, questo momento sarà tra i più discussi della stagione.

Fonte – Comicbook