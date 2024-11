Dandadan: l’anime domina il report degli indici di ascolto di Netflix

Dandadan ha recentemente pubblicato quello che molti fan degli anime considerano il miglior episodio del 2024. Mentre la serie shonen soprannaturale si è concentrata su battaglie sconvolgenti e scenari esilaranti nella sua prima stagione, il viaggio di Momo e Okarun ha mostrato un bellissimo segmento che ha fatto commuovere gli spettatori. Dandadan è disponibile per lo streaming su diversi servizi di streaming, ma Netflix ha pubblicato un nuovo dato che mostra quanto sia diventato popolare l’ultimo progetto di Science SARU sulla sua piattaforma.

Con il settimo episodio, la serie ha cambiato le regole del gioco e ha scosso il mondo degli anime. Nel documentare la storia delle origini dello spirito noto come Acrobat Silky, SARU ha creato un episodio anime che potrebbe essere il gold standard non solo per Dandadan ma per il mondo degli anime nel suo complesso.

In un nuovo rapporto di Netflix, il servizio di streaming ha confermato che Dandadan è la terza serie televisiva giapponese più gettonata sulla piattaforma. Allo stato attuale, la produzione Science SARU è battuta solo da The Cage: Stagione 1 e Murder Midnfully: Stagione 1. Dal 4 al 10 novembre, Dandadan ha registrato oltre tre milioni di visualizzazioni, dimostrando che la serie ha ottenuto un seguito serio su Netflix. Ciò che rende tutto questo ancora più impressionante è il fatto che Dandadan sta battendo titoli come Demon Slayer: The Hashira Training Arc e Dragon Ball Daima, che occupano rispettivamente il settimo e il decimo posto.

A quanto si dice, la prima stagione di Dandadan sarà di circa dodici episodi, il che significa che gli spettatori hanno già superato la metà della prima stagione. Sebbene non ci siano ancora rumors su una possibile seconda stagione, sembra una scommessa sicura che Momo e Okarun siano pronti per un ritorno sul piccolo schermo.

Sebbene la serie shonen debba ancora confermare se tornerà, ci sono sicuramente abbastanza storie dalla serie manga originale da adattare in diverse stagioni in futuro. Il mangaka Yukinobu Tatsu sta lavorando a Dandadan fino ad oggi, pubblicando di recente il capitolo 164 della storia spettrale di Momo e Okarun. Con titoli come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen che hanno concluso i rispettivi manga all’inizio di quest’anno, Dandadan è in una posizione privilegiata per prendere le redini e diventare la più grande serie shonen del momento.

Fonte – Comicbook