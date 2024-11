Dragon Ball Daima è un grande successo su Netflix

Da quando ha debuttato su Shonen Jump e sul piccolo schermo, Dragon Ball ha catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo. Son Goku è uno dei personaggi più famosi di sempre e ha intrattenuto i fan con tanti lungometraggi, oltre alle serie anime. E nonostante siano passati tanti anni, tutt’oggi il franchise di Akira Toriyama continua a dominare. Il nuovo anime, Dragon Ball Daima ha debuttato recentemente e, nonostante le poche critiche, sta divorando le visualizzazioni in streaming.

Daima è arrivato all’inizio di ottobre dopo la fine di Super nel 2018. Lo show è iniziato alla grande con una première estesa e Toei Animation ha stupito tutti pulita con la sua animazione. Dai suoi drop di tradizione alle sue solide immagini, Daima sta prosperando e Netflix ha confermato i numeri impressionanti con un nuovo aggiornamento degli ascolti.

Se si guardano i numeri globali del servizio, Daima si classifica al secondo posto rispetto a tutti gli altri contenuti presenti nel catalogo. L’anime ha registrato questa spinta tra il 21 e il 27 ottobre nonostante la concorrenza di altri titoli anime di alto livello.

Ad esempio, Dandadan è arrivato al terzo posto durante questo lasso di tempo con 3,1 milioni di visualizzazioni. Ranma 1/2 si è posizionato invece al sesto posto. La principale concorrenza che questi titoli anime devono affrontare è rappresentata dai drammi sudcoreani. Ma per quanto riguarda gli anime, Dragon Ball Daima sta andando bene su Netflix dopo solo due episodi.

Questi dati sono abbinati solo al successo di Dragon Ball Daima altrove online. Secondo Google, l’anime si è classificato come una delle prime dieci serie anime più cercate sin dalla sua uscita. Sta competendo con show come Dragon Ball Z in modo abbastanza esilarante, e sono inclusi altri successi come Blue Lock e My Hero Academia. In Giappone, il famoso sito di notizie Mynavi ha classificato Dragon Ball Daima come il miglior anime da guardare nell’autunno 2024. Quindi se hai mai dubitato di Goku, beh, ripensaci.

Oh, e questo non tocca nemmeno il successo che Dragon Ball Daima ha su Max. Il servizio di streaming supervisiona l’uscita dell’anime in Sud America e anche in mercati europei selezionati. Dragon Ball Daima non ha lasciato la lista dei primi 10 del servizio sin dal suo debutto. Mercati come Belize, Messico e Haiti si sono particolarmente rivolti all’anime. Non c’è carenza di amore per Son Goku, e questo è vero indipendentemente da dove si vada.

Se non hai ancora dato un’occhiata a Dragon Ball Daima, possiamo dirti che l’anime è il posto perfetto per iniziare il tuo viaggio con Goku. Lo spettacolo è ambientato dopo gli eventi di Dragon Ball Z, ma dà quasi ai nostri eroi una tabula rasa. Incontriamo Goku e i suoi amici dopo aver sconfitto Majin Buu, e le loro vite vengono gettate nel caos quando il Reame dei Demoni fa una mossa.

Dragon Ball Daima segue Goku mentre si trasforma in una versione in miniatura di se stesso, e abbiamo alcuni demoni da incolpare. L’eroe ha il compito di attraversare il Reame dei Demoni per scoprire cosa ha trasformato il suo gruppo in mini. E lungo la strada, abbiamo ricevuto un massiccio aggiornamento sulla tradizione e la storia che darà ai principianti una buona idea di dove si trova Dragon Ball.

Fonte – Comicbook