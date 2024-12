Dragon Ball Super: un rumor anticipa un nuovo film in arrivo?

Dragon Ball sta celebrando il suo 40° anniversario dal debutto su Weekly Shonen Jump e i fan si chiedono se la serie Super tornerà o meno con un nuovo film. Dragon Ball Super: Super Hero è attualmente la storia più recente per il franchise di Dragon Ball Super, e il manga è attualmente in pausa dopo la scomparsa di Akira Toriyama.

Al momento però, i fan sono concentrati su Dragon Ball Daima, e nonostante tutto il successo riscosso, c’è ancora il desiderio da parte di molti fan di vedere Super tornare con un nuovo progetto anime. Con un nuovo rapporto finanziario di Toei Animation che apparentemente anticipa la pubblicazione di due nuovi film entro l’anno finanziario 2026 (che va dalla primavera del 2025 alla primavera del 2026). Potrebbe trattarsi di un nuovo film di Dragon Ball, o potenzialmente anche di un nuovo film di Super?

LEGGI ANCHE:



Le uscite DC Panini del 19 dicembre 2024

I fan hanno chiesto a gran voce il ritorno dell’anime di Super da quando è terminato nel 2018, ma da allora abbiamo visto nuovi archi del manga e due nuovi lungometraggi. E un nuovo progetto anime di Super non è del tutto improbabile.

Il mangaka di Super, Toyotaro, ha precedentemente anticipato un potenziale prosieguo del manga dopo la scomparsa di Toriyama, e il motivo principale è il prossimo grande nemico che Goku e Vegeta dovranno affrontare in futuro, ossia Black Freezer. Alcuni degli ultimi sviluppi di Dragon Ball Daima stanno chiaramente collegando questo nuovo anime al più ampio multiverso della serie Super, quindi ci sono le basi per il ritorno del franchise. E se dovesse essere in arrivo un nuovo film di Dragon Ball, questo potrebbe essere ambientato in questa nuova linea temporale di Daima.

Se Toei Animation ha in programma un nuovo film di Dragon Ball, è più probabile che segua Daima. Questa nuova serie è ambientata circa un anno dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu e prima degli eventi di Battle of Gods. Ciò ha aperto la serie a tutti i tipi di potenziali storie per la sua nuova esplorazione del Reame dei Demoni. Ogni episodio di questo nuovo anime finora ha portato i fan a cambiare per sempre la loro comprensione dell’arco di Bu e di tante altre questioni.

Coloro che lavorano dietro il franchise in questione hanno espresso il loro chiaro desiderio di continuare con nuovi progetti, dopo la fine di Daima e un nuovo film si adatterebbe perfettamente a quel piano. Ma Toei Animation ha anche un altri franchise importanti al suo attivo che potrebbero ricevere un nuovo progetto cinematografico. Infatti nonostante la popolarità, Dragon Ball non è l’unico franchise di successo che potrebbe ricevere un nuovo progetto.

Fonte – Comicbook